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Три кандидата на пост председателя в составе Левой партии Саксонии-Анхальта

Левая партия в Саксонии-Анхальт recently потерпела существенное поражение на выборах: всего 4,8% голосов на недавних выборах в Европарламент, в результате чего некоторые члены партии выступают за реструктуризацию.

 and  Viktoriya Miller
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В ляво comedy émotions Эртсландс до発эражает состоять политического Председателя
В ляво comedy émotions Эртсландс до発эражает состоять политического Председателя

- Три кандидата на пост председателя в составе Левой партии Саксонии-Анхальта

Для должности председателя Левой партии в Саксонии-Анхальт на данный момент есть три претендента. Как сообщает «Миттеldeutsche Zeitung», действующий заместитель председателя Александр Зорге баллотируется против действующего председателя Хендрика Ланге. Во время выборов в правление в 2022 году Зорге критиковал руководство Левой партии, заявляя, что ему нужны тактические изменения, так как оно неэффективно. Чтобы оживить партийную организацию в штате, важно признать ошибки, заявлял он тогда. Зорге, который также является пресс-секретарем ассоциации штата, официально объявил о своей кандидатуре.

Кроме Зорге и Ланге, на партийную конференцию, запланированную на 7 и 8 сентября, могут зарегистрироваться и другие кандидаты. Совместный председатель Янина Бёттгер также пытается вернуть себе пост лидера партии.

Ассоциация штата Левой партии с 2022 года возглавляется сопредседателями Яниной Бёттгер и Хендриком Ланге. На недавних выборах в Европарламент Левая партия в Саксонии-Анхальт потерпела поражение, потеряв 9,6% голосов и получив 4,8%.

Кандидат на должность Александр Зорге критиковал руководство Левой партии слева во время выборов в правление в 2022 году. Несмотря на поражение на выборах в Европарламент, Левая партия в Саксонии-Анхальт по-прежнему имеет трех видных фигур, претендующих на пост председателя, в том числе действующего председателя Хендрика Ланге, представляющего левую часть партии.

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