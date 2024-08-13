- Три грузовика горят на трассе А2, водитель тяжело ранен

Автобан А2 полностью закрыт вследствие серьезной аварии, в которую попали три грузовика между Бёрнштедтом и Иркслебеном. Представитель полиции сообщает, что все три грузовика загорелись, и над Магдебургом видно было огромное темное облако дыма. Трое водителей смогли выбраться из своих автомобилей, но получили серьезные травмы и были доставлены в больницы. Также был задействован вертолет скорой помощи. Из-за тушения пожара также была закрыта полоса в направлении Берлина. К полудню два из грузовиков были потушены, сказал представитель полиции. Расследование причин аварии и работы по очистке территории продолжатся до вечера.

Авария на автобане А2 привела к значительным повреждениям и вызвала большие задержки для водителей. К счастью, все трое водителей смогли выбраться из горящих грузовиков, но получили серьезные травмы.

Читайте также: