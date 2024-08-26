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ПанорамаНовостиГермания

Три дополнительных региона начинают новый учебный год.

Начинается с сегодняшнего дня каникулы летние закончились в девяти из шестнадцати штатах, в результате чего почти 1,5 миллиона учащихся в Гессене, Рейнланд-Палеatine и Саарlande вернулись к учебе.

 and  Max Becker
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Свыше сорока одной тысячи первоклассников начинают свой образовательный путь.
Свыше сорока одной тысячи первоклассников начинают свой образовательный путь.

- Три дополнительных региона начинают новый учебный год.

После летних каникул школы в трех дополнительных федеральных землях - Гессене, Рейнланд-Пфальце и Сааре - возобновят занятия в понедельник. Таким образом, более половины из 16 земель уже начали новый учебный год. Остальные земли, которые еще на каникулах, включают Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания, Берлин и Бранденбург, а также Баден-Вюртемберг и Бавария.

Еще раз, Бавария станет последней землей, которая возобновит занятия в 2024 году, с датой начала 10 сентября в Свободном государстве. Между тем, самая населенная земля, Северный Рейн-Вестфалия, начала новый учебный год 2024/25 в прошлом году.

В Рейнланд-Пфальце примерно 548 000 детей и молодых людей вернутся в школу в понедельник, в том числе 41 000 первоклассников, с нетерпением ожидающих начала. Примерно 810 000 детей, в том числе 60 000 первоклассников, вернутся к занятиям в Гессене. В настоящее время в Сааре зарегистрировано около 125 000 учащихся.

Несмотря на то, что Германия является одной из земель, которые находятся на каникулах в это время, она возобновит занятия только в Баварии 10 сентября 2024 года. Несмотря на то, что она является самой населенной землей, Северный Рейн-Вестфалия, также расположенная в Германии, уже начала свой новый учебный год.

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