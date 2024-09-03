Маленький автомобиль перевозится на большом грузовике - Три человека получили тяжелые травмы в результате аварии на трассе А4.

Произошел инцидент на шоссе А4 вблизи города Штаррода (район Заале-Хольцланд), в результате которого трое человек получили тяжёлые травмы. По данным полиции, небольшой грузовик, направлявшийся в Франкфурт, столкнулся с другим грузовиком ранним утром. Двое пассажиров в небольшом грузовике получили тяжёлые травмы. При осмотре грузового отсека спасатели обнаружили ещё одного человека, который незаконно находился там. Он также получил тяжёлые травмы. В ходе расследования выяснилось, что двое из находившихся в грузовике имели активные ордеры на арест.

Пострадавших доставили в голландские больницы для дальнейшего лечения. Позже выяснилось, что один из водителей грузовиков был из Нидерландов.

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