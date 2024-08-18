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Федеральные земли ГерманииНовостиФронтальное столкновение

Три человека получили серьезные травмы в результате сильного фронтального столкновения.

Две машины столкнулись лоб в лоб на сельской дороге, оставив троих человек с серьезными ранениями. Правоохранительные органы выдвигают предполагаемую причину произошедшей аварии.

 and  Max Becker
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На трассе в Алльгёй экипажи столкнулись в связи со скользкой дорогой.
На трассе в Алльгёй экипажи столкнулись в связи со скользкой дорогой.

Происшествие в регионе Алльгой - Три человека получили серьезные травмы в результате сильного фронтального столкновения.

Три человека получили серьезные травмы в результате жуткого лобового столкновения двух автомобилей недалеко от Вангена в регионе Аллгау (район Равенсбург). Представитель полиции сообщил, что 25-летний водитель не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и врезался в приближающуюся машину.

Предварительное расследование указывает на то, что 25-летний водитель превысил скорость на скользкой дороге, как заявил представитель. Он, а также водитель встречной машины и ее пассажир, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

Столкновение произошло лоб в лоб, так как машина 25-летнего водителя ударилась о приближающуюся машину. Из-за силы удара все трое пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы.

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