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Федеральные земли ГерманииНовостиВ центре города

Три человека получили ранения во время физической ссоры в Эрфурте.

В центре Эрфурта разгорелся спор среди группы молодых парней. Точные детали ситуации остаются неясными. К тому же, на место прибыл полицейский вертолет.

 and  Yaroslav Smith
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Трое людей получили легкие травмы во время ссоры в центре Эфферт.
Трое людей получили легкие травмы во время ссоры в центре Эфферт.

- Три человека получили ранения во время физической ссоры в Эрфурте.

В центре города Эрфурт произошел инцидент, спровоцированный спором между шестью людьми, что вызвало реакцию правоохранительных органов. По словам властей, трое получили легкие ранения. Конфликт начался, когда четверо мужчин вступили в словесную перепалку с 41-летним мужчиной возле главного железнодорожного вокзала, якобы Attacking him with pepper spray and other objects. Вскоре к ним присоединился еще один человек. Когда четверо зачинщиков покинули место происшествия, полиция отправилась в погоню на вертолете. Все участники были задержаны и опознаны полицией, а также изъяты бейсбольная бита и предмет, похожий на нож. Однако не ясно, использовались ли эти предметы во время спора.

Спор перерос в потасовку, заставив участников выйти на оживленные улицы центра Эрфурта. Полиция изменила курс и, в конце концов, задержала подозреваемых возле популярного кафе в центре города.

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