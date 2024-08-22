- Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали автомобиль и грузовик.

В результате столкновения с грузовиком в районе Алльгой три человека, находившиеся в транспортном средстве, получили травмы. Одному из них, 20-летнему, была оказана помощь на месте, после чего его доставили в больницу, как сообщает полиция.

По предварительным данным, пострадавшие могут быть членами одной семьи. 55-летняя женщина, находившаяся за рулем, получила серьезные травмы в результате аварии неподалеку от Кауфбёрен. Ее 59-летний пассажир также получил травмы. К счастью, водитель грузовика не пострадал.

Согласно сообщениям, 55-летняя женщина по неизвестным причинам оказалась на неверной стороне дороги. Водитель грузовика пытался избежать столкновения, но безуспешно. В результате, федеральная трасса была перекрыта в течение нескольких часов после инцидента.

59-летний пассажир в настоящее время получает медицинскую помощь в связи с травмами, полученными в результате аварии. В связи с серьезностью инцидента, правоохранительные органы проводят расследование его причин.

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