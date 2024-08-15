- Три человека погибли в Таиланде, когда они чистили забитый туалет.

В Таиланде три женщины погибли, пытаясь прочистить засорившуюся трубу туалета. 60-летняя женщина и её 34- и 25-летние дочери якобы использовали серную кислоту и гидроксид натрия - смертельное сочетание, как сообщают полицейские. Инцидент произошел в понедельник в провинции Чонбури, к югу от Бангкока.

Семья использовала нелицензированный продукт серной кислоты в небольшой комнате, всего 1,20 метра в ширину и 2,50 метра в длину, с небольшим вентиляционным отверстием, согласно данным Трайронга Пивпана из отдела судебной экспертизы полиции, цитируемым "Бангкок Пост". При смешивании с гидроксидом натрия образовались токсичные пары.

Полиция предупреждает общественность

Женщин позже обнаружили безжизненными. Их рты были полны слюны, а кончики пальцев и губы были потемневшими. Одна из женщин уже была мертва, а две другие были позже объявлены мертвыми в больнице. Полиция начала расследование и строго предупредила общественность об опасности этой опасной химической смеси.

Несанкционированное использование таких химикатов является серьезной проблемой безопасности, как продемонстрировало предупреждение полиции. Что касается инцидента, то токсичные пары, образующиеся при смешивании серной кислоты и гидроксида натрия, вероятно, стали причиной смертельных реакций, учитывая другие случаи гибели людей.

Читайте также: