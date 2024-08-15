Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиПрочие

Три человека погибли в Таиланде, когда они чистили забитый туалет.

Женщина и двое её дочерей в Таиланде собрались прочистить засорившийся трубу в туалете, но примененная ими химическая смесь оказалась токсичной.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Предназначение уборки туалетов заключалось в том, чтобы удержать женщин в зависимом положении.
Предназначение уборки туалетов заключалось в том, чтобы удержать женщин в зависимом положении.

- Три человека погибли в Таиланде, когда они чистили забитый туалет.

В Таиланде три женщины погибли, пытаясь прочистить засорившуюся трубу туалета. 60-летняя женщина и её 34- и 25-летние дочери якобы использовали серную кислоту и гидроксид натрия - смертельное сочетание, как сообщают полицейские. Инцидент произошел в понедельник в провинции Чонбури, к югу от Бангкока.

Семья использовала нелицензированный продукт серной кислоты в небольшой комнате, всего 1,20 метра в ширину и 2,50 метра в длину, с небольшим вентиляционным отверстием, согласно данным Трайронга Пивпана из отдела судебной экспертизы полиции, цитируемым "Бангкок Пост". При смешивании с гидроксидом натрия образовались токсичные пары.

Полиция предупреждает общественность

Женщин позже обнаружили безжизненными. Их рты были полны слюны, а кончики пальцев и губы были потемневшими. Одна из женщин уже была мертва, а две другие были позже объявлены мертвыми в больнице. Полиция начала расследование и строго предупредила общественность об опасности этой опасной химической смеси.

Несанкционированное использование таких химикатов является серьезной проблемой безопасности, как продемонстрировало предупреждение полиции. Что касается инцидента, то токсичные пары, образующиеся при смешивании серной кислоты и гидроксида натрия, вероятно, стали причиной смертельных реакций, учитывая другие случаи гибели людей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Власти перепроверяют качество воды возле участка Бундесвера
Панорама

Власти перепроверяют качество воды возле участка Бундесвера

В одном из водохранилищ в Северном Рейне-Вестфалии срезали забор. Власти предостерегают от употребления водопроводной воды. Армейская база в Меchernich также пострадала

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Кольцо, потерянное на ферме в Кентукки более 60 лет назад, наконец-то найдено (символическое...
Панорама

Потерянное обручальное кольцо найдено после 61 года на семейной ферме

- Потерянное обручальное кольцо найдено после 61 года на семейной ферме Гленн Грегори был женат всего два месяца, когда его обручальное кольцо пропало. Гленн и его любимая Барбара обменялись клятвами 27 августа 1963 года, и по возвращении с медового месяца они посадили дерево на семейной ферме в округе Хенри, Кентукки,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Оптимизм можно научиться
Панорама

Оптимизм можно научиться

Оптимизм можно научиться Если вы работаете в редакции новостей, весь мирский горепollow you. Вы не можете от него убежать: Трамп, Путин, Нетаньяху, природные катаклизмы, пропавшие дети, дорожные аварии, злые письма читателей. Так почему же мое стекло всегда наполовину полно? Что не помогает: Слушать "Всегда смотри на светлую сторону жизни&

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно