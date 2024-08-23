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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

Три человека погибли, а еще пять получили тяжелые ранения во время нападения в Солингене.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
В результате жуткого нападения ножом в Солеikke zahlopли ранения, в том числе летальные.
В результате жуткого нападения ножом в Солеikke zahlopли ранения, в том числе летальные.

- Три человека погибли, а еще пять получили тяжелые ранения во время нападения в Солингене.

В результате смертельного ножевого нападения во время празднования 650-летия Солingen, в результате которого погибли трое человек, число тяжело раненых возросло до пяти. Подозреваемый все еще на свободе, как заявил представитель полиции. "В настоящее время у нас нет никакой информации о его местонахождении", - сказал он.

По словам представителя Министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, преступник воспользовался замешательством и первоначальным страхом после нападения и скрылся. Жертвы были специально выбранными целями, им наносились удары ножом в шею. Все они были участниками фестиваля.

Представитель полиции порекомендовал: если вы заметите подозрительную деятельность, не вмешивайтесь самостоятельно, а лучше позвоните по номеру 110.

Полиция Вупперталя разместила это сообщение в Facebook, призывая людей избегать центра города Солingen.

Полиция больше не классифицирует нападение как безумие, а как нападение. Расчетный метод преступника поддерживает эту классификацию. В то же время министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) прибыл на место преступления ночью.

Расследование после ножевого нападения во время празднования продолжается, так как преступник все еще на свободе. Несмотря на хаос, преступник смог скрыться после нападения, как заявил представитель.

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