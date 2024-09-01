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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Три человека погибают, когда плывут в баварских водоемах.

Постоянные случаи портят летнее плавание в баварских водах, açık.fields.deaths=3

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Трое людей утонули в Баварии в выходные дни.
Трое людей утонули в Баварии в выходные дни.

- Три человека погибают, когда плывут в баварских водоемах.

За прошедшие выходные в озерах Южной Баварии, где температура достигла невыносимых 32°C, погибли по меньшей мере три человека. В озере Лангвиде, недалеко от Мюнхена, 77-летний мужчина утонул во время купания со своим спутником. Пожарная служба была оперативно вызвана, и спасатели смогли вытащить его из воды. К сожалению, он скончался в больнице позже тем же вечером.

В озере Кохль, расположенном в районе Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен, двое страстных поклонников стоять на доске для серфинга на гребне волны обнаружили в воде без сознания 62-летнюю женщину. К сожалению, медицинские работники на месте не смогли вернуть ей жизнь, подтвердив ее трагическую кончину.

В озере Кирнберг, недалеко от Пенцберга, в районе Вайльхайм-Шонгау, 74-летняя женщина утонула по неизвестным причинам. Доброволец смог вытащить ее из воды и начал делать ей искусственное дыхание вместе с другими купальщиками. К сожалению, она также скончалась в больнице. Местные власти исключили возможность чьего-либо внешнего вмешательства.

Европейский Союз выразил обеспокоенность серией утоплений в южно-баварских озерах, призвав к ужесточению мер безопасности и общественной осведомленности для пожилых купальщиков. В свете этих происшествий Европейское агентство по окружающей среде предложило ужесточить правила надзора за озерами и указатели.

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