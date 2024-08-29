- Три человека подвергаются суду за предполагаемую попытку убийства.

Ханау (dpa) – Сегодня (начиная с 9:00) в земельном суде Ханау начнутся слушания по делу троих обвиняемых в покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений. Обвинение утверждает, что эти трое, в возрасте от 22 до 31 года, целенаправленно напали на 47-летнего мужчину в его квартире в Ханау.

По данным следствия, мужчины пришли к жилищу жертвы вооруженные складным дубинкой и пистолетом, после чего постучали в дверь на третьем этаже. Увидев троицу через щель, 47-летний мужчина услышал угрозы смерти и тут же закрыл дверь. Вслед за этим, как утверждает обвинение, троица попыталась проникнуть в квартиру, а 31-летний главный подозреваемый якобы произвел десять выстрелов в замок, дверь и жертву за ней.

Возможный мотив: Месть

Один из снарядов якобы пробила дверь и застрял в полу кухни. К счастью, 47-летний мужчина остался невредим. Обвинение подозревает месть как мотив, а семейные разногласия – как корень проблемы. Жюри запланировало шесть дней судебных заседаний до конца сентября.

Мотивом для нападения на 47-летнего мужчину, по версии обвинения, стали какие-то семейные разногласия, которые относятся к категории других личных проблем. Прокурор планирует представить в суде различные доказательства, в том числе свидетельские показания и другие документы, чтобы установить этот мотив.

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