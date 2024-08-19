- Три человека из администрации Гамбургского железнодорожного вокзала решили уйти в отставку.

В клубе Бундеслиги по гандболу HSV Hamburg три ключевые фигуры в президентуре решили уйти. Как объявил клуб, президент Марк Эверманн, вице-президент Мартин Швальб и казначей Стефан Харцер приняли решение сложить свои полномочия. Клуб объяснил, что их уход должен открыть дорогу для свежих идей. В президентуре остался только Свен Хильшер.

Эти события напрямую связаны с недавними событиями в клубе. HSV Hamburg получил лицензию Бундеслиги только в начале июня на сезон 2024/25. Эверманн и бывший тренер Швальб сыграли важную роль в возрождении клуба после банкротства в январе 2016 года.

"Без упорной работы нашей президентуры Хандball-Спорт-Вербанд Хamburg не был бы в своем нынешнем состоянии. Более того, профессиональный гандбол в Хamburg мог бы и не существовать", - прокомментировал Вилкен Мёллер, председатель наблюдательного совета. Наблюдательный совет планирует вскоре выбрать новую президентуру. Новый сезон HSV Hamburg начнется 6 сентября против "Фриш Ауф Гёппинген".

Клуб Бундеслиги по гандболу HSV Hamburg ищет свежие идеи после ухода президента Марка Эверманна, вице-президента Мартина Швальба и казначея Стефана Харцера из президентуры. Новый сезон лиги по гандболу для HSV Hamburg начнется 6 сентября против "Фриш Ауф Гёппинген", и наблюдательный совет стремится выбрать новую президентуру.

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