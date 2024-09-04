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Три автомобиля столкнулись с грузовиком, в результате чего два человека получили тяжелые травмы в районе Харца.

Сегодня утром случилось происшествие между Гаймбургом и Лангштайном, в результате чего пострадали двое человек с тяжёлыми травмами и значительными материальными потерями. Был повреждён топливный бак грузового автомобиля.

 and  Anthony Ross
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В результате столкновения грузовика и трёх автомобилей в регионе Гарц два человека получили serious...
В результате столкновения грузовика и трёх автомобилей в регионе Гарц два человека получили serious injuries.}

- Три автомобиля столкнулись с грузовиком, в результате чего два человека получили тяжелые травмы в районе Харца.

Сегодня утром в результате столкновения грузовика с тремя автомобилями в районе Гарца двое человек получили серьезные травмы. Еще один человек пострадал незначительно, как сообщил представитель полиции из Хальберштадта. Причины этого инцидента пока не ясны.

Тем не менее, в результате аварии произошла утечка топлива из бензобака грузовика. В связи с этим была закрыта национальная дорога между Хаймбургом и Лангенштайном. Происшествие причинило значительный ущерб имуществу. Расследование причин ДТП продолжается.

Закрытие национальной дороги и причиненный ущерб имуществу являются последствиями аварий в районе Гарца. Для предотвращения подобных аварий в будущем необходимы дальнейшие исследования.

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