- Травма на автомагистрали А4 в Кельне, в результате чего дорога перекрыта

После происшествия грузовик, перевозивший опасный груз, попал в аварию, что потребовало закрытия автомагистрали А4 в районе Бенсберга (Рейнско-Бергишский округ) на пути в Кёльн. По словам представителя полиции утром, грузовик столкнулся с защитным барьером в зоне строительства и затем врезался в неподвижный водный резервуар. В результате этого происшествия кабину грузовика оторвало от кузова, зажав водителя внутри.

По словам представителя полиции, ожидается, что блокировка дороги продлится примерно от одного до трех часов. Имя водителя пока не разглашается.

Из-за аварии грузовика ожидается, что блокировка дороги продлится не менее одного-трёх часов. К сожалению, подобные происшествия часто приводят к многочисленным авариям на близлежащих дорогах из-за перераспределения потока транспорта.

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