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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Людвигсбург

Транспортные средства, участвующие в прямом лобовом столкновении, приводят к тяжелым травмам двух человек.

В Людвигсбурге, два человека получили серьёзные травмы после столкновения их автомобилей лоб в лоб. Затем их обоих перевезли в больницы для медицинского лечения.

 and  John Stellmacher
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После происшествия водитель и его попутчик оказались в медицинском уходе.
После происшествия водитель и его попутчик оказались в медицинском уходе.

- Транспортные средства, участвующие в прямом лобовом столкновении, приводят к тяжелым травмам двух человек.

Два человека, мужчина и женщина, получили серьезные травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей в Эбердингене (район Людвигсбурга). Оба передвигались вечером по дороге 1136 между Хохдорфом и федеральной дорогой 10, недалеко от Пулвердингена. Причины их столкновения остаются неясными. 53-летнего мужчину и 51-летнюю женщину извлекли из своих автомобилей и доставили в больницы с тяжелыми травмами. Дорога 1136 была временно закрыта для проведения следственных мероприятий.

Происшествие произошло в районе Людвигсбурга, конкретно на дороге 1136. Место происшествия находилось между Хохдорфом и федеральной дорогой 10, рядом с Пулвердингеном.

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