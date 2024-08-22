- Транспортные средства, участвующие в прямом лобовом столкновении, приводят к тяжелым травмам двух человек.

Два человека, мужчина и женщина, получили серьезные травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей в Эбердингене (район Людвигсбурга). Оба передвигались вечером по дороге 1136 между Хохдорфом и федеральной дорогой 10, недалеко от Пулвердингена. Причины их столкновения остаются неясными. 53-летнего мужчину и 51-летнюю женщину извлекли из своих автомобилей и доставили в больницы с тяжелыми травмами. Дорога 1136 была временно закрыта для проведения следственных мероприятий.

Происшествие произошло в районе Людвигсбурга, конкретно на дороге 1136. Место происшествия находилось между Хохдорфом и федеральной дорогой 10, рядом с Пулвердингеном.

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