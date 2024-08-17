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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Транспортные средства, перевозившие автомобили и мазут, столкнулись.

На рассвете, паром, следуюший из Эйха в Глузгайм, столкнулся с танкером и не получил значительных повреждений или жертв

 and  Viktoriya Miller
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Пренебрежение должной заботой предшествовало инциденту, но не привело к значительному ущербу...
Пренебрежение должной заботой предшествовало инциденту, но не привело к значительному ущербу имуществу или жертвам.

- Транспортные средства, перевозившие автомобили и мазут, столкнулись.

Между паромом, курсирующим между Эйх и Гernsheim, и танкером с моторным маслом произошла стычка. Правоохранительные органы подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. Оба судна получили повреждения, но их плавучесть осталась нетронутой. После инцидента автомобильный паром был вынужден временно приостановить свою деятельность.

Предварительные расследования полиции показали, что оператор парома дал разрешение на проход другим судам во время своего утреннего рейса по Рейну, но не заметил танкер с маслом. Когда инцидент произошел, на автомобильном пароме находилось три автомобиля с шестью людьми.

В полицейском отчете было указано: "Добавляется: оператор парома признался, что не заметил танкер с маслом во время процедуры выдачи разрешения". После расследования было установлено: "Добавляется: компания-судовладелец предоставит дополнительное обучение своим операторам, чтобы предотвратить подобные упущения в будущем".

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