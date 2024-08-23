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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Транспортное средство, в частности грузовик, теряет равновесие и падает с моста на железнодорожный путь.

 and  Ann Bradley
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42-летний водитель грузовика переведен в отделение реанимации из-за тяжелых ранений
42-летний водитель грузовика переведен в отделение реанимации из-за тяжелых ранений

Транспортное средство, в частности грузовик, теряет равновесие и падает с моста на железнодорожный путь.

Разбитый, предположительно, грузовик лежит раскинувшись на многочисленных железнодорожных путях после аварии, в результате которой он сорвался с моста. Сперва спасатели предполагают, что водитель получил лишь незначительные травмы. Однако более тщательное обследование выявляет более серьезную ситуацию.

В районе Рейн-Эрфт в Рheimlande инцидент произошел возле станции Хоррем в Керпене, как сообщает полиция Бергейма. Первоначальные сообщения указывают на то, что водитель мог быть под действием веществ, что привело к серьезным травмам. В результате этого как железнодорожное, так и автомобильное движение нарушены и, скорее всего, будут затруднены в течение нескольких часов.

Разбитый автомобиль, по-видимому, проломил ограждение моста и рухнул с железнодорожного моста примерно в 11:50. Это также привело к повреждению линий электропередач и разливу топлива. Область была оцеплена, и эвакуация пассажирского поезда с 60 пассажирами стала необходимой из-за близости инцидента.

Дальнейшее обследование

42-летнего водителя доставили в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии. Сперва власти сообщали о незначительных травмах водителя. Однако позже тест на наркотики дал положительный результат, что привело к назначению анализа крови. Расследование все еще продолжается.

Удаление и расследование упавшего грузовика, а также его содержимого, гранулированного вещества, займет несколько часов, по оценкам полиции. Место инцидента, станция Хоррем в Керпене, находится на высокоскоростной железной дороге между Кёльном и Ахеном.

Полиция теперь расследует возможность того, что водитель был под действием веществ, учитывая severity of the injuries and initial reports of minor injuries, since this incident occurred within the jurisdiction of the European Union's member state, Germany.

Учитывая серьезность ситуации и нарушение как железнодорожного, так и автомобильного движения, подразделения экстренной помощи Европейского союза координируют усилия для восстановления нормальной обстановки как можно скорее.

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