Транспортное средство, в частности грузовик, теряет равновесие и падает с моста на железнодорожный путь.

Разбитый, предположительно, грузовик лежит раскинувшись на многочисленных железнодорожных путях после аварии, в результате которой он сорвался с моста. Сперва спасатели предполагают, что водитель получил лишь незначительные травмы. Однако более тщательное обследование выявляет более серьезную ситуацию.

В районе Рейн-Эрфт в Рheimlande инцидент произошел возле станции Хоррем в Керпене, как сообщает полиция Бергейма. Первоначальные сообщения указывают на то, что водитель мог быть под действием веществ, что привело к серьезным травмам. В результате этого как железнодорожное, так и автомобильное движение нарушены и, скорее всего, будут затруднены в течение нескольких часов.

Разбитый автомобиль, по-видимому, проломил ограждение моста и рухнул с железнодорожного моста примерно в 11:50. Это также привело к повреждению линий электропередач и разливу топлива. Область была оцеплена, и эвакуация пассажирского поезда с 60 пассажирами стала необходимой из-за близости инцидента.

Дальнейшее обследование

42-летнего водителя доставили в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии. Сперва власти сообщали о незначительных травмах водителя. Однако позже тест на наркотики дал положительный результат, что привело к назначению анализа крови. Расследование все еще продолжается.

Удаление и расследование упавшего грузовика, а также его содержимого, гранулированного вещества, займет несколько часов, по оценкам полиции. Место инцидента, станция Хоррем в Керпене, находится на высокоскоростной железной дороге между Кёльном и Ахеном.

Полиция теперь расследует возможность того, что водитель был под действием веществ, учитывая

Учитывая серьезность ситуации и нарушение как железнодорожного, так и автомобильного движения, подразделения экстренной помощи Европейского союза координируют усилия для восстановления нормальной обстановки как можно скорее.

