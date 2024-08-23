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Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

Транспортное средство, в частности грузовик, падает с моста на соседний железнодорожный путь, в результате чего он временно закрывается.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Массивное транспортное средство провалилось с моста и приземлилось на рельсы железнодорожной...
Массивное транспортное средство провалилось с моста и приземлилось на рельсы железнодорожной станции, находящейся в Керпене, который расположен к западу от Кельна.

- Транспортное средство, в частности грузовик, падает с моста на соседний железнодорожный путь, в результате чего он временно закрывается.

На железнодорожной станции к западу от Кёльна в Керпене грузовик для доставки упал с моста на рельсы в полдень. 42-летний водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии местной больницы, как сообщили в полиции. Проведенный на него тест на наркотики дал положительный результат, что потребовало проведения последующего анализа крови.

Также сообщается, что инцидент привел к повреждению высоковольтных линий на рельсах. В результате железнодорожная линия, соединяющая Кёльн и Ахен, была закрыта. Представитель Deutsche Bahn заявил, что сначала нужно извлечь грузовик, чтобы очистить рельсы, так как линии электропередачи повреждены на нескольких путях. Любые потенциальные повреждения рельсов или технических сооружений можно будет оценить только после извлечения грузовика.

Ведутся планы по извлечению грузовика с помощью крана, расположенного вдоль железнодорожного полотна. Точный график извлечения пока не известен, но железнодорожная компания надеется как можно скорее очистить путь. Грузовик перевозил 40 тонн гранул, которые не представляют риска, по словам полиции. Однако топливный бак грузовика был поврежден, что привело к утечке топлива.

В результате закрытия пути дальние поезда между Кёльном и Брюсселем испытывают задержки и отмены. ICE-поезда были перенаправлены и испытывают дополнительную задержку в 90 минут. Поезда, следующие в Ахен или отправляющиеся из него, начинают и заканчивают свой путь в Кёльне, пропуская остановки в Дюрен и Ахене.

Региональное движение также нарушено, с затрагивающими линии RE 1 (RRX), RE 9, S 12 и S 19. В настоящее время нет конкретных планов для этих линий, и принимаются индивидуальные краткосрочные меры для каждого рейса. Установлен автобусный заменитель между Дюреном и Кёльном, а также между Хорремом и Кёльном, с исключением остановки в Кёльне-Эренфельде.

Сообщалось о нарушениях в железнодорожном и автомобильном движении, около 60 пассажиров на ближайшем поезде нуждались в помощи из-за поврежденных высоковольтных линий. После оказания помощи пожарной службой поезд был безопасно эвакуирован без сообщений о травмах.

Свидетели видели, как грузовик для доставки съехал с дороги около 11:50 и пробился через ограждение моста, в конечном итоге оказавшись на рельсах. Причина инцидента остается неясной, и продолжается расследование для установления виновника. Нарушения в железнодорожном движении и препятствия для автомобильного движения, скорее всего, неизбежны.

Авария привела к значительному повреждению высоковольтных линий, что привело к полной остановке железнодорожной линии, соединяющей Кёльн и Ахен. Из-за поврежденного топливного бака также сообщалось об утечке топлива.

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