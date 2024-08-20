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Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола

 and  Hanna Hofmann
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Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола

Валентина Петрилло готовится к дебюту на Паралимпийских играх как первая транссексуальная женщина-спортсменка, понимая, что это может стать переломным моментом в ее спортивной карьере. После спорных дискуссий об Олимпийских играх, в которых участвовали Имане Кhelf и Лин Ютин, Петрилло осознает, что эта площадка может превратиться в высокоэмоциональную политическую драму. Говоря с AFP, она призналась: "Я знаю, что столкнусь с критикой, люди, скорее всего, не поймут мои причины участия". Но она остается непоколебимой, борясь за эту возможность годами, и заявляет: "Я не боюсь".

Петрилло, страдающая редким глазным заболеванием под названием синдром Штаргардта, будет соревноваться в категории T12 на дистанциях 200 и 400 метров. После Лоурелл Хаббард, которая на Олимпийских играх 2021 года в Токио стала первым транссексуальным спортсменом, Петрилло, которой 50 лет, стремится войти в историю Паралимпийских игр.

На горизонте могут появиться новые политические споры, так как Олимпийские игры разожгли никогда не виданный прежде дебаты о поле в спорте. Олимпийский чемпион по боксу Имане Кhelf пожаловалась на "злонамеренные кампании" и "цифровое lynching" против себя и спортсмена Лин Ютин. В течение недель разгорелся спор о их биологическом поле и легитимности участия в женских соревнованиях.

Германская коллега Петрилло, Каtrin Мюллер-Ротгардт, выразила сомнения в справедливости соревнований в интервью газете Bild. Хотя каждый должен жить своей жизнью так, как считает нужным, ей трудно представить, как это работает в высоко конкурентных видах спорта. "Она жила и тренировалась как мужчина в течение длительного времени, поэтому возникает вопрос, есть ли у нее физические преимущества по сравнению с теми, кто родился женщиной. Возможно, она имеет преимущество", - сказала Мюллер-Ротгардт. Она призывает международную федерацию занять четкую позицию в поддержку спортсменов.

До прохождения операции по подтверждению пола в 2019 году Петрилло доминировала в паралимпийских соревнованиях и представляла национальную команду Италии по слепому футзалу. Она не была полностью довольна, признавшись: "Я бежала с тормозами и не была счастлива". Несмотря на то, что она не так счастлива сейчас, как раньше, она намного счастливее.

В отличие от Кhelf и Лин, чей пол оспаривался до самого конца, правовая ситуация Петрилло crystal clear. Она годами регулирует уровень тестостерона с помощью гормональной терапии, удовлетворяя международные критерии допуска к женским паралимпийским соревнованиям.

Петрилло хочет вдохновить и служить примером для подражания. Она планирует использовать внимание, которое получит на Паралимпийских играх (28 августа - 8 сентября), для этой цели. "Я хочу быть первой из многих, маяком для других, источником мотивации. Мои истории могут помочь другим, независимо от того, есть ли у них зрительные нарушения или они идентифицируют себя как транссексуалы", - сказала Петрилло.

Несмотря на риск дискриминации и политической драмы, Петрилло остается решительной и непоколебимой, ссылаясь на свой опыт как транссексуального спортсмена и надеясь вдохновить других. Дискуссии о поле Кhelf и Лин Ютин в спорте вызвали новую волну обсуждений, а германская коллега Петрилло выразила опасения по поводу справедливости в высоко конкурентных видах спорта.

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