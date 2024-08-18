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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, с круглой сечением

Трамвай остановился из-за аварии на рельсах.

Утром, инвалид в инвалидной коляске упал на железнодорожные пути на станции Харбург С-Бан.

 and  Max Becker
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Пожилая особа, 65 лет, случайно закатила свою инвалидную коляску на рельсы на станции...
Пожилая особа, 65 лет, случайно закатила свою инвалидную коляску на рельсы на станции Hamburgo-Harburg.

- Трамвай остановился из-за аварии на рельсах.

Возле 4:30 утра в станцию S-Bahn Harburg-Rathaus в Гамбурге упал на железнодорожные пути пожилой человек в инвалидной коляске, 65 лет. Из-за безопасности движение S-Bahn было остановлено на 45 минут, как объяснил представитель железной дороги. "Электричество было отключено, и оба пути были заблокированы", - сказал представитель.

Причина падения этого пожилого человека с платформы сразу не была установлена, и полиция не обнаружила видимых травм. "На данный момент мы не подозреваем внешнего вмешательства", - подтвердил представитель. Как сообщает NDR, этот человек избежал серьезных травм при падении.

Следователи предложили проверить край платформы на наличие нерегулярностей, учитывая, что путь этого пожилого человека мог отклониться из-за незамеченной опасности круглого сечения. Чтобы гарантировать более безопасные условия для пассажиров в будущем, железнодорожные власти рассматривали возможность установки поручней круглого сечения по краям подобных платформ.

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