- Трамп замечает, что важные темы часто остаются без внимания в СДПГ.

Бывший мэр Магдебурга Лутц Трюмпер обвинил руководство СДПГ в Ланде в том, что они уделяют внимание не тем вопросам. По словам Трюмпера (СДПГ), важные темы редко обсуждаются внутри партии. Это создает впечатление, что руководство делает что хочет. Как заявил Трюмпер, людей в основном волнуют инфляция, миграция и конфликт в Украине.

После разочаровывающих результатов на местных и европейских выборах в июне несколько членов партии подписали открытое письмо с призывом к перезапуску, даже предлагая изменения в составе. В то же время представитель Ланда Эльрид Пасбриг объявила о своем намерении выдвинуть вызов действующим председателям партии Юлиане Клееманн и Андреасу Шмидту на партийной конференции в октябре.

Трюмпер выступает за смену стратегии. Он предложил ограничить пособия по безработице для работающих мигрантов и беженцев, получивших разрешение на проживание на год и более. Те, кто не найдет работу в течение этого срока, должны уехать. "Нелепо, когда 22-летний получает пособие по безработице на всю жизнь", - сказал он. "Те, кто не проявляет инициативу, больше не будут получать деньги".

СДПГ, возглавляемая Юлианой Клееманн и Андреасом Шмидтом, сталкивается с внутренними проблемами, так как представитель Ланда Эльрид Пасбриг планирует бросить им вызов на партийной конференции в октябре. Критика в адрес руководства СДПГ в Ланде растет, и бывший мэр Магдебурга Лутц Трюмпер подчеркнул их сосредоточенность на несущественных вопросах.

Читайте также: