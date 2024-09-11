Трамп выражает сомнения в том, что он будет участвовать в очередной дебате с Харрисом, критикует ABC за проверку фактов.

Несколько телевизионных станций заинтересованы в организации дебатов президента в октябре. После того, как Харрис перехитрила Трампа на сцене накануне вечером, ее команда сразу же выразила желание провести второй раунд с бывшим президентом. Однако Трамп колеблется, и его последние комментарии указывают на отсутствие энтузиазма в отношении продолжения.

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"Если вы выиграете дебаты, я не знаю, хочу ли я участвовать в следующем", - сказал Трамп во время телефонного интервью на Fox News на следующее утро.

Появившись на "Fox & Friends", Трамп критиковал Брета Байера и Марту МакКоллум, двух потенциальных модераторов дебатов, предложенных Fox на октябрь.

"Я бы не хотел, чтобы были Брет и Марта", - заявил он, прежде чем предложить в качестве альтернативы Сэна Хэннити, Джесси Уоттерса или Лору Инграхам.

Ясно, что первоклассные личности Fox, которые в основном работают в сфере развлечений, а не новостей, не будут руководить дебатами общих выборов. Таким образом, если дискуссии начинаются с этого, не ждите второго раунда.

Старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер заявил на "CNN This Morning", что Трамп "уже согласился на три дебата". Он обвинил Харрис в уклонении от ссылки Трампа на дебаты 25 сентября, проводимые NBC.

Однако кампания Харрис хочет, чтобы дебаты между вице-президентами Тимоти Уолзом и ДжД Вэнсом состоялись в первую очередь. CBS проводит это мероприятие 1 октября. Соответственно, пресс-секретарь Харриса Брайан Фаллон заявил накануне вечером: "Это было весело. Давайте сделаем это снова в октябре".

NBC и другие станции готовы организовать повторную встречу Харрис-Трамп в октябре.

В среду Трамп также критиковал ABC после того, как модераторы дебатов проверяли факты в прямом эфире во время вечернего прайм-тайм-встречи в Филадельфии.

"CNN была более уважаемой" во время июньских дебатов, сказал Трамп "Fox & Friends", назвав ABC, принадлежащую Disney, "самым нечестным новостным организациям, и это многое говорит".

Трамп неоднократно заявлял, что дебаты были "три против одного" и предлагал отозвать лицензии FCC Disney из-за поведения модераторов.

"Они новостная организация - им требуется лицензия на вещание - их лицензию должны отозвать за то, как они вели себя", - сказал он.

Несмотря на то, что Fox News была предложена в качестве потенциального организатора следующего дебата, Трамп выразил недовольство предложенными модераторами и предложил альтернативные варианты. Однако вопрос о том, состоятся ли дебаты между двумя кандидатами, остается неясным из-за колебаний Трампа и предпочтений в расписании обеих кампаний. Медиа все еще активно исследуют возможность второго раунда в октябре.

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