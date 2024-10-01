Трамп возглавляет позицию своей партии по поводу скептицизма к вакцинам.

Трамп заявил интервьюеру в конце сентября, что республиканцы не склонны признавать это. Вместо этого Трамп сделал как минимум 17 обещаний в этом году сократить финансирование школ, которые вводят обязательную вакцинацию. Ранее представители его кампании заявили, что это обещание будет применяться только к школам с обязательной вакцинацией от COVID-19. Однако в ревизованных выступлениях не было сделано такого уточнения, что вызвало спекуляции о том, что Трамп может также targeting правил вакцинации для заболеваний, таких как полиомиелит и корь, которые могут быть потенциально смертельными для детей.

Кампания Трампа не ответила на запросы комментариев по этому вопросу.

Пребывание Трампа на посту привело к значительному сдвигу во взглядах его партии на вакцины, как свидетельствуют ложные заявления кандидатов на праймериз и запутанные теории заговора со стороны влиятельных консервативных голосов в этом избирательном сезоне. Опрос, проведенный в сентябре 2023 года Politico и Morning Consult, показал, что большинство избирателей больше беспокоятся о рисках, чем о преимуществах вакцинации.

Вслед за этой риторикой последовал всплеск антивакцинальных политик в законодательных органах штатов. По словам Мэтта Мотты, политического scientists из Boston University, который отслеживает политику общественного здравоохранения, в 2023 году было принято не менее 42 антивакцинальных законопроекта, что почти в девять раз больше, чем в 2019 году.

Платформа Республиканской партии Техаса на 2024 год предлагает запретить технологию мРНК, лежащую в основе некоторых вакцин от COVID-19, которую ученые считают имеющей значительные приложения в лечении рака.

В прошлом месяце Трамп завоевал поддержку антивакцинальных избирателей, получив поддержку Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного скептика вакцин, и включив его в свою команду на переходный период. Во время недавнего тура с бывшим ведущим Fox News Тucker Carlson Кеннеди заявил о своем намерении активно участвовать в выборе персонала для FDA, NIH и CDC.

У Трампа есть несколько способов продвигать антивакцинальные цели как президент, например, создавая дальнейшие сомнения и затрудняя способность федерального правительства рекомендовать вакцины. Он обещал назначить Кеннеди, а также других "топ-экспертов" в панель, изучающую хронические заболевания, некоторые из которых организация Кеннеди связывает с вакцинацией.

Остается неясным, как Трамп собирается реализовать свой самый распространенный проект - сокращение финансирования школ, которые требуют вакцинацию, по словам Джудит Уинстон, бывшего генерального советника Министерства образования во время администрации Обамы.

В настоящее время Министерство образования не имеет полномочий единовременно лишить общественные школы финансирования, что делает второе президентство Трампа зависимым от удаления финансирования программы за программой. Кроме того, правовая основа для такого шага неясна и, скорее всего, потребует действий Конгресса.

Во всех 50 штатах есть требование к вакцинации для посещения школы.

Выход Трампа к антивакцинальным группам совпадает с ростом недоверия к вакцинам и увеличением случаев предотвратимых заболеваний. В этом летом Орегон пережил самый крупный всплеск кори с 1991 года.

Ситуация может ухудшиться, по словам Тома Фридена, бывшего директора Центров по контролю и профилактике заболеваний: в 1990-х годах, когда сомнения в вакцинах также были распространены, в США было зарегистрировано тысячи случаев кори. По данным CDC, мы еще не вернулись к тем плохим временам - но число зарегистрированных случаев кори в этом году уже в четыре раза превышает показатель прошлого года.

"Это было очень нарушительно", - сказал он. "Многие дети, заболевшие корью, в конечном итоге получили проблемы со слухом или когнитивные проблемы, которые были пожизненными. Небольшое количество умерло в этой стране".

Во всем мире болезнь унесла жизни более 100 000 человек в 2022 году, в основном среди детей в возрасте до 5 лет, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Опросы показывают, что значительное меньшинство американцев, в основном в Республиканской партии, занимают скептическую позицию по поводу вакцин, сказал профессор Гарварда и эксперт по политике здравоохранения Роберт Блендон.

И подозрительность в отношении вакцин переросла в подозрительность к вакцинам в целом среди этой группы, сказал он. "Это следует из этого восстания против обязательных вакцин от COVID-19".

Противоположность вакцинам разделила Республиканскую партию. Губернатор Флориды Рон Де Сантис сделал противодействие вакцинам центральной темой своей неудачной президентской номинационной кампании. В этом году в штатах, таких как Вайоминг и Миссури, проходили первичные кампании, сосредоточенные на антивакцинальных темах.

Боба Ондера, врача и республиканского кандидата в Конгресс в Миссури, обвинили в Facebook-рекламе, размещенной его главным оппонентом, в том, что он получает прибыль от фармацевтических компаний для тестирования вакцин. "Он получил прибыль от нашей боли", - говорилось в одном объявлении. "Вы пострадали от последствий".

Ондер "никогда не занимался исследованиями COVID-19 вакцины" и противодействует обязательным вакцинациям от COVID-19, заявил его менеджер по кампании Чарли Ловетт. (Ловетт сказал, что Ондер "провел" одно исследование, спонсируемое AstraZeneca, по профилактике COVID-19 у высокорисковых пациентов с помощью моноклональных антител, а не вакцин).

Ондер выиграл праймериз Республиканской партии, но его оппонент, критиковавший вакцины, получил более 37% голосов.

Антивакцинальные кандидаты часто становятся антивакцинальными законодателями. Влияние можно увидеть в Техасе, где политика вакцинации когда-то была вопросом двух партий. По словам исследователей, с 2009 по 2019 год законодатели в Техасе приняли 19 законопроектов, поддерживающих вакцинацию, таких как закон, разрешающий фармацевтам назначать иммунизации.

К концу десятилетия консенсус начал меняться. Малые разногласия, часто культивируемые в Facebook, стали влиятельными. Одна такая группа, Texans for Vaccine Choice, организовала слушания перед законодательным собранием штата в 2021 году и сосредоточилась на антивакцинальных законодателях, что привело к поражению некоторых из них на праймериз Республиканской партии.

Мisinformation привела к антивакцинальной тенденции в Техасе, наряду с традиционными консервативными убеждениями в отношении личной свободы, сказала Сэма Уайз, бывший член исполнительного комитета Республиканской партии штата - в основном вводящие в заблуждение убеждения о использовании клеток зародышей в вакцинах; fabriated исследования, связывающие вакцины с аутизмом; и теории заговора о Билле Гейтсе, богатом благотворителе, поддерживающем вакцинацию.

"Политики эксплуатируют вакцины как средство вызвать страх среди населения, которое они затем манипулируют и направляют, чтобы контролировать избирательный блок", - прокомментировала Уайз.

Кроме того, что они выступают за запрет мРНК-технологий, платформа Республиканской партии Техаса на 2024 год включает в себя различные политические инициативы, которые могут затруднить вакцинацию, например, разрешение медицинским студентам и врачам отказываться от вакцинации по религиозным причинам. Также предлагается закрепить право пациента избегать обязательной вакцинации в Билле о правах штата.

На национальном уровне, антивакцинальные политические инициативы могут стать более агрессивными при втором президентстве Трампа.

Роджер Северино, ранее возглавлявший отдел гражданских прав Министерства здравоохранения и социальных служб и ныне связанный с Фондом наследия, принял участие в проекте 2025, инициативе Фонда наследия по разработке плана здравоохранения Республиканской администрации.

Документ предлагает ограничить способность ЦДК выдавать обязательные рекомендации по вакцинации или карантину, сосредоточившись на образовательных учреждениях или других местах.

Спикер Фонда наследия заявил, что Северино считает, что репутация агентства пошатнулась, и оно должно обосновать "каждую вакцину в расписании, одновременно вводимую".

Гостин, профессор права в области общественного здравоохранения в Джорджтаунском университете, заявил, что предложение искажает полномочия и достижения ЦДК. Агентство редко, если вообще когда-либо, выдает обязательные рекомендации, утверждает он.

“Когда следующая пандемия ударит, мы будем искать руководство у ЦДК на основе последних исследований», — сказал он. «Мы не хотим, чтобы агентство было ослаблено во время чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения».

Некоторые республиканские ученые нарисовали тревожные картины, связанные с вакцинами. Например, «Ранняя заря», книга президента Фонда наследия Кивана Робертса, которая скоро выйдет и получит одобрение вице-президента-республиканца Джона Вэнса, представляет собой одну из таких книг.

В одном разделе книги Робертс представляет себе, как федеральное правительство якобы использует будущие возможности, чтобы «отстранять водителей» за несоблюдение последнего обязательства по вакцинации.

“Еще один мощный инструмент социального контроля вступает в игру», — пишет он.

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Усиление антивакцинальных политик может отрицательно сказаться на общественном здравоохранении, как показывает рост числа людей, колеблющихся в вопросе вакцинации, и последующий рост предотвратимых заболеваний. Например, в этом лете Орегон пережил самый крупный всплеск кори с 1991 года.

Позиция администрации Трампа по вакцинам вызвала обеспокоенность среди экспертов в области здравоохранения, поскольку отмена финансирования школ, требующих вакцинацию, может потенциально привести к всплеску заболеваний, предотвращаемых вакцинацией. Это может привести к пожизненным проблемам со здоровьем и даже смертельным исходам, как это было в предыдущие периоды вакциноскептицизма.

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