Трамп угрожал John Deere, продолжая свою попытку запугать знаменитый американский бизнес.

Трамп, больше чем любой недавний американский президент, напрямую противостоял отдельным американским компаниям, угрожая им всем, от бойкотов и отмены федеральных контрактов до запретительных тарифов.

Deere, столетний производитель сельскохозяйственной техники, недавно попал в прицел Трампа.

Бывший президент в понедельник угрожал использовать свой любимый прием - колоссальные тарифы - против Deere, если компания решит перенести часть производства из Среднего Запада в Мексику.

Специалисты предупреждают, что такой шаг навредит американским фермерам, выгоду получат китайские производители, и это может нарушить собственное главное соглашение о торговле Трампа. В более широком плане, нападки на Deere являются представительными для модели поведения Трампа, который запугивает компании, когда ему это выгодно.

Это serves as a cautionary tale for CEOs, если Трамп вернется в Белый дом, подчеркивая беспорядок и неопределенность, с которыми они могут столкнуться.

"Трамп доказывает, что он антикапиталистичен", - сказал Билл Джордж, бывший CEO Medtronic, в разговоре с CNN. "Неверно выделять компании. Это не злые компании. Они не произвели опасный продукт или нарушили американский закон".

'Враг номер один'

Еще до того, как Трамп достиг Белого дома, он безжалостно нападал на отдельные компании во время своей кампании.

В феврале 2016 года, во время своей президентской кампании, Трамп призвал к бойкоту Apple, пока компания не поможет ФБР взломать iPhone одного из стрелков в Сан-Бернардино (Apple в конечном итоге не подчинилась, но ФБР заявило, что смогло получить доступ к телефону).

Трамп неоднократно критиковал Amazon, в том числе в 2018 году, когда он заявил, что компания мошенничает с почтовой службой США. Он нападал на Boeing из-за стоимости Air Force One, угрожал General Motors из-за их планов производства, осуждал Nordstrom за отказ от линии своей дочери и обрушился на Merck, после того как его CEO, Кен Фрейзер, ушел с президентского консультативного комитета в знак протеста против комментариев Трампа о белых супремацистах в Шарлоттсвилле, Виргиния.

Недавно Meta Platforms потеряла миллиарды долларов в стоимости, после того как Трамп назвал Facebook "врагом народа" на CNBC. И, конечно, есть бесчисленные нападки на отдельные новостные организации и их корпоративных владельцев.

В пятницу вечером Трамп угрожал судить Google за "только разглашение и распространение неблагоприятных историй о Дональде Дж. Трампе".

'Необычные' нападки Трампа

Джулиан Зелизер, политический аналитик CNN и профессор истории и общественных дел в Принстонском университете, признал, что президенты иногда целенаправленно борются с определенными отраслями, которые создают проблемы.

Например, президенты Гарри Трумэн и Джон Кеннеди боролись против сталелитейной промышленности. А президент Теодор Рузвельт нападал на компании, которые, по его мнению, коррумпировали систему.

"Однако в современное время целенаправленный подход подобного рода крайне необычен", - сказал Зелизер.

Стратегия Трампа по выделению компаний может нарушать рынки и создавать неблагоприятную среду для бизнеса, сказал Зелизер.

"Это может стимулировать опасные стимулы для политиков, чтобы принимать коррумпированные решения по политическим, а не экономическим причинам", - добавил он, подчеркивая, что тактика Трампа противоречит принципам консерваторов.

'Безумие' определено

Трамп вызвал путаницу, угрожая ввести 200-процентные тарифы на Deere, если компания продолжит планы по сокращению рабочих мест в Среднем Западе и переносу части производства в Мексику к концу 2026 года.

"Я даю предупреждение Джону Диру прямо сейчас, если вы пойдете по этому пути, мы введем 200-процентные тарифы на все, что вы хотите продать в США", - сказал Трамп во время круглого стола с фермерами на западе Пенсильвании, заявляя, что Deere вредит фермерам и производителям в США.

Однако Джордж, ныне исполнительный феллоу в Гарвардском университете, предостерег, что 200-процентные тарифы на Deere обернутся против самих потребителей, которых Трамп якобы защищает.

"Это повысит цены для американских фермеров. Эти тарифы будут переложены на фермеров", - сказал он. "Джон Дир - фантастическая компания. Это американская жемчужина. И тарифы только ослабят американские компании, а не усилит их".

Христина МакДэниел, высокопоставленный торговый чиновник при бывшем президенте Джордже Буше, сказала CNN, что если Deere подчинится угрозе Трампа по тарифам, отказавшись от планов переноса производства в Мексику, это сделает компанию менее конкурентоспособной на глобальном уровне.

"В конечном итоге это приведет к меньшим продажам, меньшему доходу, меньшему росту и меньшему найму для John Deere", - сказала МакДэниел, ныне старший научный сотрудник Джорджтаунского университета Mercatus Center.

Биллионер Марк Кьюбан, который поддержал вице-президента Камалу Харрис на пост президента, недавно сказал Fox News, что угроза Трампа ввести 200-процентные тарифы на John Deere только облегчит китайским компаниям захват доли рынка у Deere.

"Это определение безумия", - сказал Кьюбан.

Нарушение собственного торгового соглашения Трампа

Редакционная коллегия The Wall Street Journal критиковала Трампа за нападки на Deere.

"Сложно поверить, но Дональд Трамп дает американским компаниям повод подумать, что Камала Харрис может быть лучше для их бизнеса", - написала газета в редакционной статье на этой неделе под названием "Deere в политических тисках Трампа". "Трамп не понимает, что американские производители конкурируют на глобальных рынках".

Более того, они работают в рамках свободной торговой зоны в Северной Америке. Сам Трамп баллотировался на замену NAFTA и подписал Соглашение о торговле и сотрудничестве между США, Мексикой и Канадой (USMCA) в 2020 году.

Однако несколько экспертов сказали CNN, что введение 200-процентных тарифов на Deere явно нарушит USMCA.

МакДаниел отметил, что в рамках USMCA США согласились на тарифную структуру, которая подразумевает нулевую тарифную ставку на сельскохозяйственную технику, ключевой продукт, производимый Deere. Однако стоит отметить, что теоретически президент США имеет право классифицировать определенные импорты из Мексики как угрозу национальной безопасности и затем взимать тарифы в соответствии с разделом 232.

"Придерживайтесь своих принципов"

Мэри Ловели, старший научный сотрудник Института международной экономики Питерсона, выразила обеспокоенность тем, что потенциальные угрозы тарифов в отношении отдельных компаний могут установить вредную прецедент.

"Это было бы фактически захватом компанией правительством, диктовкой, как они используют свой капитал", - прокомментировала Ловели в телефонном разговоре с CNN. "Это противоречит фундаментальным принципам того, что мы считаем американским капитализмом".

Лидерам бизнеса, возможно, придется столкнуться с трудностями, если Тrump победит на выборах в ноябре, с твитами в верхнем регистре (или правдой?), которые могут привести к резкому падению цен на акции и нарушению их стратегических планов.

Джордж, бывший исполнительный директор Medtronic, призывает CEO не поддаваться давлению.

"Отстаивайте то, что лучше для вашей компании", - сказал он. "Не позволяйте себя запугать".

Угроза бывшего президента в отношении Deere потенциально может нарушить его планы производства, так как Трамп ранее целенаправленно критиковал другие компании, такие как Apple, Amazon и Boeing, с бойкотами, критикой и тарифами.

Если Трамп выиграет еще один срок, компании могут столкнуться с трудностями из-за непредсказуемых твитов или действий, и CEO должны твердо стоять на своем решениях, чтобы не поддаваться запугиванию.

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