Трамп сталкивается с дилеммой в 2 миллиарда долларов с социальной правдой: стоит ли продавать или продолжать?

Ограничения, удерживающие бывшего президента Дональда Трампа от продажи акций его компании в социальных сетях, истекут к четвергу после полудня.

Это означает, что Трамп, а также другие сотрудники Trump Media & Technology Group могут продать акции в спорной компании, владеющей Truth Social, если захотят.

Это знаменательный момент для Trump Media, чья стоимость акций значительно упала после выхода на публичный рынок в марте.

Бывший президент является лицом компании и ее крупнейшим акционером. Возможность того, что Трамп и другие сотрудники могут спешно продать акции, негативно сказывалась на акциях в течение нескольких недель.

Однако Трамп заявил, что у него нет планов уходить, сказав журналистам на прошлой неделе: "Нет, я не продаю. Нет, я люблю это." Эти замечания привели к временному росту стоимости акций Trump Media.

Это сложный выбор для Трампа, чья доля уменьшилась до $1,8 миллиарда. Четыре месяца назад она стоила $6,2 миллиарда.

Даже если Трамп захочет избавиться от большей части или всех своих акций, его ограничит реальность. Владелец 57% акций не может просто позвонить своему брокеру и продать значительное количество без негативного влияния на цену акций, считает Майкл Стегемоллер, профессор финансов в Baylor University.

'Настолько тесно связан с одним человеком'

Trump Media неотделима от бывшего президента.

Трамп имеет контрольный пакет, его инициалы (DJT) являются символом фондовой биржи, и он является самым популярным пользователем платформы.

"Это компания, чья стоимость так тесно связана с одним человеком. Это очень необычно; мы не видели ничего подобного даже с Apple и Стивом Джобсом", - сказал Стегемоллер.

Вот почему объявление Трампа о том, что он не продает, так важно.

"Они думают, что я ухожу. Вот почему они падают, потому что это другое дело, если я уйду. Но я не ухожу", - сказал Трамп журналистам на прошлой неделе.

Необходимо раскрытие

Если Трамп решит продать часть акций, он будет обязан раскрыть эту транзакцию в течение двух рабочих дней.

Комиссия по ценным бумагам и биржам требует, чтобы акционеры, владеющие более 10% акций компании, подавали форму 4, детализирующую продажу акций.

Ограничения на продажу, с которыми сталкивается Трамп,common в IPO, подобных тому, который сделал Trump Media публичным весной.

Цель состоит в том, чтобы избежать впечатления, что ранние инсайдеры спешат быстро уйти. Они обещают не продавать или не брать взаймы свои акции в течение около шести месяцев.

Если акции Trump Media останутся выше $12 на закрытии, ограничения на продажу истекут уже в конце торгов в четверг.

Однако есть некоторая путаница относительно того, когда именно истекает период ограничений на продажу, и некоторые считают, что это может произойти несколько дней спустя.

Акции Trump Media закрылись на новом минимуме в среду.

Каким бы ни был курс акций, ограничения на продажу истекут к 25 сентября по последней мере.

Продажа Трампа - не единственный риск.

Как только ограничения на продажу истекут, другие инсайдеры тоже смогут продать свои акции. Например, сооснователи Энди Литински и Уэс Мосс могут решить выйти из своих позиций. Оба подали в суд на компанию из-за своих акций.

Использование акций в качестве залога

Еще один вопрос - будет ли Трамп получать наличные, используя свои акции в Trump Media в качестве залога для займа.

Это позволило бы ему избежать внешнего вида продажи акций напрямую, но потребовало бы найти кредитора, готового ссудить ему.

Трамп, скорее всего, придется раскрыть, что он использует свои акции в качестве залога для займа, считают несколько юридических экспертов. Несоблюдение этого требования может привести к проблемам с регуляторами.

Месяц назад Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала легендарного инвестора Карла Айкана за нераскрытие информации, связанной с его предполагаемым решением заложить миллиарды долларов акций своей холдинговой компании, чтобы получить личные займы. Айкан урегулировал дело без признания или отрицания выводов.

"Соблюдение этого требования часто бывало немного запутанным, но SEC недавно выписала крупный штраф Карлу Айкану за невыполнение очень похожего раскрытия. Я ожидаю, что SEC будет принимать более жесткую линию против любого другого, кто сделает то же самое", - сказал Ксавье Ковальски, бывший партнер в Schulte Roth & Zabel, ныне lecturer в отделе финансов Университета Флориды.

После истечения ограничений на продажу Трамп и другие инсайдеры могут решить продать свои акции в компании, если захотят. Несмотря на значительное падение стоимости акций после выхода на публичный рынок, Трамп публично заявил, что не собирается продавать.

Весь успех и стоимость Trump Media сильно зависят от самого Трампа, делая его заявление о том, что он не продает, критически важным для курса акций компании.

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