Трамп проявляет отвращение к ABBA.

Похоже, команда Трампа вновь воспользовалась музыкой музыкантов без получения необходимого разрешения, на этот раз выбрав треки легендарной шведской поп-группы ABBA. Как сообщает The Guardian, Universal Music, лейбл, управляющий правами на музыку ABBA, обнаружил доказательства того, что их музыка использовалась и воспроизводилась на мероприятиях Трампа без получения соответствующего разрешения. Universal Music и первоначальный лейбл ABBA, Polar Music, не получали таких запросов от команды Трампа, что указывает на отсутствие tanto разрешения, как и лицензии на воспроизведение музыки ABBA.

Сообщается, что на мероприятии кампании Трампа в Миннесоте звучали несколько хитов ABBA, в том числе "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" и "Money, Money, Money". Кроме того, во время этого мероприятия на экране появлялись призывы к пожертвованиям, сопровождаемые видеороликами с членами группы ABBA.

Все чаще становится очевидным, что кампания Трампа пренебрегает требованиями лицензирования. Недавно команда Бейонсе привлекла к себе внимание, приняв меры против кампании Трампа за незаконное использование ее песни "Freedom", а также семьи покойного музыканта Айзека Хейса и сотрудники соцсетей Дион выразили обеспокоенность в связи с незаконным использованием музыки. 10 августа команда Дион опубликовала заявление в Instagram, в котором подчеркивалось, что незаконное исполнение ее хита "My Heart Will Go On" на мероприятии Трампа и Дж.Д. Вэнса в Монтане "никак не было санкционировано" и что Дион не поддерживает такое использование.

Кollekcция этих инцидентов с незаконным использованием музыки включает воспроизведение "Dancing Queen" и "Money, Money, Money" ABBA на мероприятиях Трампа, упомянутых в сообщении The Guardian. Правообладатели, Universal Music и Polar Music, до сих пор не получали запросов на разрешение или лицензирование от команды кампании Трампа.

