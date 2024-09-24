Трамп предупреждает известные американские корпорации о возможных таможенных санкциях.

Любовь Дональда Трампа к протекционистским политикам

Меры протекционизма всегда были одной из любимых политических стратегий Дональда Трампа. Недавно он предупредил автомобилестроителей в США о высоких таможенных пошлинах, если они перенесут свои производства за пределы страны. Теперь настал черед Джон Дира в прицеле Трампа.

На мероприятии в Пенсильвании, ориентированном на фермеров, Трамп выразил свою "любовь" к Джон Диру, американскому иконе в сельскохозяйственной технике. Но его нежные чувства превратились в строгое предупреждение, когда он узнал о планах Deere & Company перенести значительную часть своего производства в Мексику. Трамп угрожал: "Я говорю Джон Диру прямо сейчас: если вы это сделаете, мы введем пошлину в 200 процентов на все, что вы продаете в Соединенных Штатах".

У John Deere примерно 34 000 сотрудников на своих предприятиях в США и Канаде. Производитель, известный своими тракторами, сокращал рабочие места на нескольких заводах за последние полтора года. Недавно John Deere объявил о планах перенести производство небольших колесных погрузчиков со своего завода в Айове в Мексику. Представители профсоюза обвинили руководство в приоритете "жадности" и стремлении улучшить прибыль за счет рабочих. В заявлении Deere & Company заявила, что перенос простых этапов производства за рубеж помогает сохранить ценные рабочие места на заводах в США.

В течение своего срока с 2017 по 2021 год Трамп рассматривал тарифы как средство защитить или даже вернуть промышленные рабочие места в США. Недавно он также предупредил автомобилестроителей о таможенных пошлинах в размере 200 процентов, если они перенесут производство за пределы США в Мексику.

Плохая стратегия

Трамп регулярно заявляет, что иностранные производители или страны оплатят тарифы. На мероприятии в Пенсильвании он также подчеркнул, что это отрицательно повлияет на "наших фермеров". Однако фермеры, как покупатели тракторов и сельскохозяйственной техники, в конечном итоге возьмут на себя дополнительные затраты, чтобы сохранить рабочие места в США или заплатить тарифы. Тарифы, по сути, являются налогом на импорт, поэтому они делают импортируемые товары дороже и менее привлекательными, но также приводят к более высоким ценам для потребителей.

Экономисты предостерегают, что необоснованно высокие повышения тарифов могут ускорить инфляцию в США. Поддержник кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, миллиардер Марк Кьюбан, назвал обещание Трампа "плохой стратегией для уничтожения известной американской компании и увеличения расходов для американских потребителей". Кьюбан также подчеркнул в Твиттере, что Трамп хотел ввести тарифы в размере 200 процентов на американские компании, работающие в Мексике, в то время как таможенные пошлины на Китай колебались от 10 до 20 процентов, делая китайские продукты более доступными, чем некоторые продукты американских компаний в США.

Возможно, протекционистские политики продолжат быть значительным аспектом на президентских выборах в США в 2024 году, учитывая историю Дональда Трампа по введению тарифов для защиты промышленных рабочих мест.

Несмотря на то, что сторонник Камалы Харрис, Марк Кьюбан, назвал обещание Трампа о высоких тарифах "плохой стратегией", некоторые политики все равно могут выступать за такие политики на выборах в 2024 году.

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