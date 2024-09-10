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Трамп понесла значительные потери около четырех миллиардов долларов в падении Truth Social.

Платформа СМИ бывшего президента Трампа в настоящее время находится в резком упадке, ее финансовое положение ухудшается, что приводит к значительному снижению состояния Трампа.

 and  Carmen Simpson
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Трамп понесла значительные потери около четырех миллиардов долларов в падении Truth Social.

Акции медиа- и технологической группы Трампа (DJT) упали на прошлой неделе до самого низкого уровня с момента их листинга весной, став публичными.

Компания потеряла около 74% своей стоимости с момента достижения пика в $66,22 27 марта.

Этот резкий спад привел к значительным финансовым потерям для инвесторов, в том числе для самого Трампа.

На пике 9 мая акции Трампа, которых у него было около 114,75 миллионов, стоили впечатляющих $6,2 миллиарда. Сейчас их стоимость упала примерно до $2 миллиарда.

Это существенное снижение привело к исключению Трампа из индекса миллиардеров Bloomberg, который ранжирует 500 самых богатых людей мира.

Эксперты неоднократно выражали обеспокоенность астрономической стоимостью Трампа Медиа, учитывая финансовые трудности компании. В настоящее время Трампа Медиа работает с убытками, генерируя минимальный доход, и Truth Social, его основная социальная платформа, остается небольшим игроком на рынке социальных сетей.

Как сказал CNNMatthew Tuttle, CEO Tuttle Capital Management, если бы у Трампа Медиа не было связи с Трампом, его акции, скорее всего, торговались бы всего по $1.

В апреле миллиардер Барри Диллер выразил эту точку зрения на CNBC, назвав инвесторов в Трампа Медиа "дураками". В июне сооснователь LinkedIn Рид Хоффман повторил это на CNN, описав оценку Трампа Медиа как "абсурдно выходящую за рамки нормы". Оба Диллер и Хоффман являются видными донорами Демократической партии.

Помимо финансовых проблем Трампа Медиа, аналитики считают, что на его снижающуюся стоимость акций могут влиять и другие факторы.

Тuttle считает, что недавняя тесная гонка между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис в некоторых опросах может быть существенным фактором.

В самом деле, с момента, когда президент Джо Байден поддержал Харрис 21 июля, Трампа Медиа потеряла около половины своей рыночной стоимости.

"Эти акции полностью являются игрой на избрание Трампа", - отметил Тuttle. "Если Трамп выиграет, эта компания может стать жизнеспособной. Но если он проиграет, я не уверен, как эта компания будет существовать".

Трампа Медиа отказалась комментировать запрос CNN на заявление.

Несмотря на эти вызовы, Трампа Медиа все еще может похвастаться более чем $300 миллионами наличных резервов, которые она может использовать для приобретений и операционных расходов.

Трампа Медиа отчиталась всего о $837 000 дохода за последний квартал, но также работает над созданием потокового сервиса, ориентированного на консерваторов. В августе Трампа Медиа запустила Truth+, платформу потокового телевидения на iOS, Android и различных версиях Truth Social.

Однако одной из грядущих проблем для Трампа Медиа является истекающий срок блокировки.

Это ограничение, которое запрещает Трампу и другим инсайдерам продавать свои акции, истекает 20 сентября, согласно документам. После отмены инсайдеры смогут продать свои акции, если захотят.

Эксперты намекают, что Трампу, как основному акционеру, будет крайне сложно продать свои акции без отрицательного влияния на цену акций компании.

Фортуна Трампа Медиа на фондовом рынке может измениться, особенно после дебатов Трампа с Харрис во вторник.

Тем не менее, Тuttle советует инвесторам подходить к этим акциям с осторожностью и концентрироваться на их фундаментальных аспектах.

"Я настоящий сторонник разделения политики и бизнеса", - сказал Тuttle. "Если вы держитесь за это изо всех сил, потому что вы фанат Трампа, это просто глупость. Вы инвестируете, чтобы заработать деньги".

Бизнес-стратегия Трампа Медиа и Технологической Группы (DJT), похоже, в значительной степени зависит от возможной победы Трампа на выборах, как предположил Тuttle. Эта зависимость, возможно, объясняет, почему акции упали после поддержки Байдена Харрис.

Финансовые трудности Трампа Медиа, а также обеспокоенность экспертов, подобных Тuttle, Диллеру и Хоффману, привели к значительному снижению стоимости акций компании, что привело к существенным финансовым потерям для инвесторов.

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