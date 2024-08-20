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Трамп объявил о намерении снизить цены еще раз.

Жители США скучают по ценам до пандемии. Бывший президент Дональд Трамп поклялся вернуть их к жизни.

 and  Ann Bradley
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Бывший президент Дональд Трамп, действуя в качестве кандидата на пост президента от Республиканцев,...
Бывший президент Дональд Трамп, действуя в качестве кандидата на пост президента от Республиканцев, выступает с речью на мероприятии в Эшвилле, Северная Каролина, 14 августа 2024 года.

Трамп объявил о намерении снизить цены еще раз.

Цены упадут, и они упадут серьезно, — заявил Трамп своей аудитории во время недавней речи, в которой он излагал планы на второй срок. «Вы увидите, они упадут и упадут быстро, не только со страховкой, но и со всем».

Хотя правительство действительно имеет власть влиять на стоимость определенных товаров и услуг, широкие и внезапные снижения цен маловероятны. Они могут привести к катастрофическому циклу, из которого трудно вырваться.

«Цены упадут и упадут значительно и упадут быстро», — утверждал Трамп.

Он обещал снизить не только стоимость бензина, счетов за отопление и электроэнергии, но и пообещал, что это произойдет во всей экономике.

«Нет никаких сомнений, что людям нравится это слышать. И нет никаких сомнений, что это неосуществимо», — сказал Джастин Вулферс, экономист из Университета Мичигана, в интервью CNN по телефону.

Успокоение темпа инфляции, замедление роста цен, является реалистичной целью, особенно когда Федеральная резервная система работает над этим в течение последних двух лет с некоторым успехом.

Тем не менее, то, что, кажется, предлагает Трамп, — это дефляция: повсеместное снижение цен. И экономисты видят в этом предупреждающий знак.

«Дефляция произойдет в результате создания масштабной рецессии. Это заставит предприятия снизить цены», — объяснил Вулферс.

Но более низкие цены также могут замедлить экономику.

Если потребители знают, что что-то будет дешевле в следующем месяце, они отложат покупку этого сейчас. Это приведет к еще более низким ценам. Повторение.

«Это очень рискованно и усугубляет ситуацию», — сказал Вулферс.

Руководители центрального банка в ФРС были бы обеспокоены повсеместным снижением цен, так как оно может создать отрицательную обратную связь.

«ФРС была бы обеспокоена», — сказал Вулферс. «Из дефляционной спирали очень трудно вырваться».

Япония является примером страны, страдающей от дефляции в течение десятилетий, отмеченной снижением цен и практически нулевым ростом.

Тем не менее, снижение цен на определенные товары и услуги уже происходит в некоторой степени. Например, цены на бензин на 40 центов ниже, чем в это время в прошлом году, согласно AAA.

За последний год цены также упали на бытовую технику (-3,3%), мебель (-5,2%) и мужские костюмы (-12%), согласно Бюро статистики труда.

Общий показатель инфляции также упал, опустившись до 2,9% в июле, самого низкого уровня за три с половиной года.

Но это не означает, что цены снизились повсеместно. Они просто растут медленнее.

Вице-президент Камала Харрис представила свой план по борьбе с высокими ценами, в том числе шаги по борьбе с завышением цен, снижению стоимости инсулина и решению проблемы дефицита жилья.

Но она не обещала добиться повсеместного снижения цен во всей экономике.

Экономисты соглашаются с тем, что общие цены во всей экономике не вернутся к уровням до COVID-19, и это не то, к чему мы должны стремиться.

Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics, назвал широкие ценовые снижения «нереалистичными и нежелательными».

«Дефляционная среда приведет к очень слабой и рецессионной экономике», — сказал Занди.

Реальная цель не в том, чтобы вернуть цены к прежним уровням, а в том, чтобы экономика приспособилась к новой ценовой среде.

Это произойдет путем контроля инфляции (желательно около 2%) и обеспечения роста заработной платы.

«Если заработная плата будет опережать инфляцию, влияние более высоких цен становится менее серьезным с каждым проходящим месяцем», — сказал Занди.

Если цены действительно начнут падать, предприятия также могут снизить заработную плату. Это означало бы, что люди не смогут воспользоваться более низкими ценами.

«Снижение цен звучит захватывающе, если вы сохраните свою зарплату. Но вы не сохраните», — сказал Вулферс.

Железная логика обещания Трампа снизить цены в том, что некоторые mainstream-экономисты считают, что элементы его программы могли бы сделать именно противоположное.

Например, план Трампа ввести новые тарифы на все импортируемые в США товары и тарифы в 60% на китайские товары может стоить среднедоходным домохозяйствам не менее 1700 долларов в год, согласно исследованиям Института экономической политики Питерсона.

Точно так же обещание Трампа депортировать миллионы может привести к росту заработной платы и цен за счет сокращения рабочей силы.

И история показывает, что позволять политикам влиять на решения центрального банка также может привести к инфляции.

Вот почему 16 лауреатов Нобелевской премии по экономике предупредили этим летом, что программа Трампа не только не исправит инфляцию, но и может «разжечь» ее.

Угроза катастрофического цикла из-за широких и внезапных снижений цен — это реальная проблема.

Дефляция, при которой предприятия снижают цены в соответствии с падающим рынком, может быть потенциальным результатом предложений Трампа, как объяснил экономист Джастин Вулферс.

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