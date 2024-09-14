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Трамп критикует Nasdaq за то, что он ввел стандартную паузу в торговле на своей социальной сети Truth Social.

Бывший президент Дональд Трамп критиковал Nasdaq из-за стандартизированной паузы в торговле акциями его платформы социальных сетей иínsil марте на размещение на фондовой бирже Нью-Йорка.

 and  Viktoriya Miller
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Бывший президент США и республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп выступает с речью на...
Бывший президент США и республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп выступает с речью на мероприятии кампании, проведенном вCentro de Convenciones Mundial de Exposiciones в Лас-Вегасе, Невада, 13 сентября 2024 года.

Трамп критикует Nasdaq за то, что он ввел стандартную паузу в торговле на своей социальной сети Truth Social.

"Почему NASDAQ приостанавливает торговлю DJT?" - спрашивает Трамп в Truth Social, упомянув тикер символа Trump Media & Technology Group, которой владеет Truth Social. "Какое у них право это делать? Они сделали это дважды сегодня. Что происходит?"

Трамп намекает на то, что NASDAQ получает приказы от SEC, организацию, которую он обвиняет в затягивании слияния Trump Media по политическим мотивам.

В пятницу акции Trump Media резко выросли на NASDAQ Composite после объявления Трампа о том, что он не будет продавать акции компании.

Это привело к двум пятиминутным приостановкам торгов, предназначенным для предоставления периода охлаждения.

Такие приостановки торгов обычны и происходят в течение дня для различных акций.

Для Trump Media (DJT) первая приостановка произошла в 2:26 п.м. ET и была прекращена в 2:31 п.м. ET, согласно сайту NASDAQ. Это произошло всего через несколько минут после того, как Трамп объявил на пресс-конференции о своем решении "не продавать" акции компании, что привело к росту акций на 25%.

Торги возобновились, но акции были приостановлены снова в 2:34 п.м. ET на дополнительные пять минут.

NASDAQ объяснил, что приостановки были вызваны правилами лимита "вверх-вниз", которые предназначены для "защиты инвесторов и продвижения общественных интересов".

Несмотря на обыденность ситуации, Трамп угрожал отомстить NASDAQ.

"Я сделаю NASDAQ, и возможно, SEC ответственными за их действия", - написал он в Truth Social. "Если они это сделают снова, мы переведем акции на Нью-Йоркскую фондовую биржу".

NASDAQ не ответило на запрос CNN о комментарии.

Первые СМИ подхватили угрозы Трампа в отношении NASDAQ и SEC, вызвав дискуссии о потенциальном влиянии на деловые отношения между двумя организациями.

В связи с нестабильной ситуацией некоторые финансовые аналитики считают, что это может привести к смене восприятия СМИ компании Trump Media & Technology Group, которая является значимым игроком в цифровом медиабизнесе.

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