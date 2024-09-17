Трамп и его братья и сестры запускают собственное криптовалютное предприятие

Недавно, Дональд Трамп, который ранее не поддерживал криптовалюты и даже называл их "мошенничеством", объединился со своими сыновьями и предпринимателями, чтобы представить свою собственную криптовалютную платформу. В течение двухчасовой прямой трансляции в понедельник подробности проекта держались в секрете, за исключением того, что пользователи получат возможность покупать цифровые токены, которые предоставят им право голоса на платформе за плату.

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента, объявил платформу "World Liberty Financial" как "начало финансовой революции" во время трансляции на X. Цель состоит в том, чтобы предоставить децентрализованные финансовые услуги с использованием технологии блокчейн, что потенциально может сделать традиционных посредников, таких как банки, устаревшими.

World Liberty Financial планирует позволить пользователям занимать криптовалюты друг у друга - услуга, уже предлагаемая на многих других платформах.

Ключевыми фигурами проекта Трампа являются Зак Фолкман и Чейз Херро, известные предприниматели в сфере криптовалют. Они раскрыли, что платформа будет в основном использовать стабильные монеты, которые обычно привязаны к стоимости традиционных валют, таких как доллар США, что обеспечивает устойчивость к резким колебаниям цен на криптовалютном рынке.

Токены будут использоваться в качестве стимулов

Фолкман раскрыл, что World Liberty Financial стремится создать удобную для пользователя платформу. Лидеры проекта заявили, что покупатели токенов получат возможность управлять платформой. В общей сложности 63% токенов будет доступно для общественности, 20% будет выделено команде основателей, а оставшиеся токены будут зарезервированы в качестве стимулов для пользователей.

Во время своего пребывания на посту Трамп высказывал отрицательное мнение о криптовалютах, называя их "мошенничеством". Однако его взгляды с тех пор значительно изменились: в конце июля 78-летний Трамп объявил, что он станет "президентом, который поддерживает инновации и биткоин, которого нуждается Америка". В отличие от этого, администрация президента США Джо Байдена выступает за регулирование криптосферы.

Платформа World Liberty Financial позволит пользователям занимать и брать в долг другие криптовалюты, используя услуги, подобные тем, которые уже предлагаются на других платформах. Чтобы стимулировать участие, платформа планирует зарезервировать токены для вознаграждения пользователей. Кроме того, платформа в основном будет использовать стабильные монеты, которые являются цифровыми активами, привязанными к валюте, чтобы минимизировать влияние волатильности рынка.

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