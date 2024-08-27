- Трагедия на Центральном вокзале: "Кровь убийцы дошла до Германии"

Через неделю после смертельных выстрелов на центральном вокзале Франкфурта расследование продолжается полным ходом. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря прокуратуры Франкфурта. 54-летний мужчина, проживающий в районе Ортенау в Баден-Вюртемберге с турецким гражданством, якобы застрелил 27-летнего турецкого мужчину точными выстрелами в голову на платформе в прошлую вторник ночью. Детективы следуют по следующим, указывающим на семейную ссору как на возможную мотив.

Этот инцидент привлек внимание турецких СМИ, вызывая разные степени тревоги. Газета "Хюрриyet" и телеканал Halk TV, среди прочих, опубликовали заголовки, подобные "Месть проливается на Германию". Они представили это как драма мести между двумя семьями, стремящимися отомстить за убийство. Однако эти сообщения основаны на анонимных источниках.

Подозреваемый был арестован федеральной полицией вскоре после инцидента. На него выдан ордер на арест по обвинению в убийстве.

Подобные инциденты время от времени происходят в Турции.

Месть в виде кровавых распрей насчитывает века и распространена во многих странах мира. В Турции, например, такие случаи время от времени происходят, некоторые из них доходят до суда как дела об убийстве.

Погибший скончался на месте. Считается, что подозреваемый выстрелил в него дважды в голову, когда он лежал на полу. Трагедия развернулась возле платформы 9 на центральном вокзале. После выстрелов вокзал был временно закрыт в течение примерно 25 минут из-за полицейских операций, что нарушило движение поездов и пассажиров. С 1 июня введен запрет на ношение оружия на вокзале с 8:00 вечера до 5:00 утра.

Расследование стрельбы на главном железнодорожном вокзале Франкфурта продолжается. Несмотря на закрытие вокзала после инцидента, случаи, связанные с оружием, остаются проблемой на этом важном транспортном узле.

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