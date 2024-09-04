- Трагично, что строительный рабочий погибает, погружаясь под крышу здания.

Водитель строительной техники в Верхней Франконии упал со склона на бульдозере, в результате чего оказался зажат под машиной и погиб. 34-летний мужчина из Чехии управлял бульдозером на гравии у обочины дороги в Хофе ранним утром, как указано в полицейском отчете. Его коллеги обнаружили его придавленным и вызвали службу спасения. К сожалению, 34-летнего мужчину уже не удалось спасти к моменту прибытия медиков. Подробности инцидента все еще расследуются. Сразу после происшествия полиция не подозревала в причастности третьих лиц.

Хотя несчастный случай произошел в Верхней Франконии, погибший был из соседней с Баварией чешской области. Строительная площадка, где произошло происшествие, находилась в Хофе, городе, известном своими историческими связями с Баварией.

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