- Трагическое столкновение на трассе

На автостраде А1 произошла трагическая авария. 70-летняя женщина скончалась недалеко от Харпштедта (в районе Ольденбург), после того как столкновение с последним автомобилем в пробке спровоцировало цепную реакцию, как сообщили в Дельменхорсте. Автострада в направлении Оснабрюка была полностью закрыта.

К сожалению, 70-летний мужчина не заметил начало пробки и попытался избежать ее в последний момент. Тем не менее, он столкнулся с автомобилем впереди и скользнул под прицеп грузовика на противоположной полосе. Оба водителя и его жена оказались в ловушке в автомобиле и получили серьезные травмы. Женщина скончалась от полученных травм по дороге в больницу, а мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Авария произошла недалеко от Харпштедта, города в районе Ольденбург. Спасательным службам было сложно добраться до места происшествия из-за близости к Харпштедту.

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