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Трагический случай: немец в автокатастрофе на Майорке

 and  Ann Bradley
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Трагический случай: немец в автокатастрофе на Майорке

Турист из Германии трагически погиб в результате дорожного происшествия на средиземноморском острове Майорка. Инцидент произошел в ранние утренние часы на южной стороне острова, когда машина жертвы по неизвестным причинам выехала с дороги Ma-6040 и перевернулась несколько раз, как сообщают местные СМИ, ссылаясь на заявления полиции.

Происшествие произошло недалеко от Colonia Sant Jordi, в 50 километрах юго-восточнее Пальмы. К сожалению, 52-летний мужчина скончался на месте, несмотря на усилия экстренных служб по реанимированию. Испанская Гражданская гвардия начала расследование инцидента, но пока не раскрывает подробности личности погибшего.

По данным газеты "Кроника Балеар", мужчина, возможно, потерял контроль над своим автомобилем, пытаясь проехать поворот на Ma-6040. Машина съехала с асфальта и перевернулась на открытом поле. Preliminary findings suggest that the man, who was likely not wearing a seatbelt at the time of the crash, was ejected from the vehicle.

Сообщается, что родственники жертвы вскоре прибыли на место происшествия, так как машина принадлежала одному из них. Авторитеты быстро связались с владельцем автомобиля, который подтвердил "Кроника Балеар", что его друг испытывал глубокую привязанность к Майорке и искал недвижимость на острове.

Место происшествия печально известно своей сомнительной репутацией безопасности. Несмотря на многочисленные жалобы, дорога, которая была только наполовину заасфальтирована пять лет назад, ежегодно становилась свидетелем нескольких серьезных аварий, в том числе самой недавней, произошедшей две недели назад, как сообщает "Кроника Балеар", со ссылкой на местных жителей. К сожалению, местные власти пока не приняли мер по устранению опасного состояния дороги.

Дорога Ma-6040, известная своими проблемами безопасности, стала свидетелем многих серьезных дорожных происшествий в последние годы, в том числе того, которое унесло жизнь туриста. Несмотря на многочисленные жалобы, местные власти до сих пор не улучшили состояние этой опасной дороги.

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