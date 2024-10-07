Трагический инцидент в Боснии и Герцеговине привел к гибели 16 человек из-за оползня

В Боснии и Герцеговине с вечера четверга идут проливные дожди, вызывающие разрушительные наводнения и оползни. Одной из самых пострадавших областей является небольшая деревня Доня Ябланица, где огромные обломки быстро пронеслись через город. К сожалению, уже погибло не менее 18 человек.

Представитель полиции из Мостара подтвердил трагические жертвы на сайте "klix.ba". Многие жители все еще числятся пропавшими без вести. 16 смертей произошли в регионе Ябланица, примерно в 70 километрах юго-западнее Сараево, как объявил полицейский Людевит Марич. Еще две жизни были унесены в регионе Фочица. Президиум страны направил военные силы в пострадавшие районы.

Премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Нермин Никшич написал в твиттере: "Ситуация крайне серьезная; многие люди не могут покинуть свои дома". Правительство затем объявило чрезвычайное положение и сформировало команду экстренной помощи.

Военные были направлены в пострадавшие регионы для интенсивных спасательных работ, в том числе с использованием вертолетов, как сообщил президентский офис. Вертолеты из миссии ЕС Eufor, при участии Германии, также помогли эвакуировать раненых. По данным агентства гражданской защиты, значительная часть населения находится в зоне риска наводнений и оползней.

Временная изоляция города

Изначально доступ в город Ябланица, где проживают 4000 человек, был заблокирован, как сообщили спасательные службы. В пятницу армия и команды гражданской защиты прибыли с тяжелой техникой для расчистки грязи. Фотографии из местных СМИ показывают оползни, которые поглотили дома до крыш. Единственное, что осталось видимым, - минарет мечети.

"Было абсолютно страшно", - вспоминает житель деревни Доня Ябланица Эмир Арфадзан. Гигантские камни и тысячи тонн обломков хлынули в деревню. "Примерно десять домов были разрушены, и сообщалось о жертвах", - сказал 62-летний Арфадзан. Людям было "всего несколько секунд", чтобы спастись. "Но мы смогли спасти ребенка", - сказал Арфадзан.

В городе Киселяк, примерно в 30 километрах от Сараево, многие дома, сады и автомобили оказались под водой, сообщают. На месте присутствовали пожарные, полиция и команды экстренной помощи. Мэр Киселяка описал ситуацию как "библейское наводнение" с "сотнями затопленных домов".

Непрерывные ливни начались в четверг вечером. Хорватия объявила предупреждение о наводнении для северного побережья Адриатики, полуострова Истрия и прилегающих районов. Согласно мнению ученых, экстремальные погодные явления усиливаются в результате изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Число пропавших жителей Доня Ябланица вызывает обеспокоенность, так как количество жертв наводнений и оползней достигло 30, в том числе 18 подтвержденных смертей в регионе Ябланица и еще две в Фочице. Спасательные работы продолжаются, с участием военных и международных гуманитарных организаций, которые используют вертолеты для эвакуации раненых и расчистки обломков.

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