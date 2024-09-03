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ПанорамаНовостиЧрезвычайные ситуации

Трагический инцидент привел к 12 смертельным исходам на каналах.

В пути к Британии беженский корабль к сожалению опрокинулся. Французские помощники удалось спасти многих людей из воды. К сожалению, также есть жертвы.

 and  James Williams
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В критической ситуации спасения 65 человек были извлечены из воды недалеко от Ле-Портеля,...
В критической ситуации спасения 65 человек были извлечены из воды недалеко от Ле-Портеля, расположенного возле Булони-сюр-Мер. К сожалению, двенадцать из этих людей обнаружены погибшими.

- Трагический инцидент привел к 12 смертельным исходам на каналах.

В проливе Ла-Манш, у побережья северной Франции, в прошлый вторник перевернулся миigrантский корабль, что привело к гибели 12 человек. Как заявил нынешний министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, большинство погибших были женщинами. Среди жертв также были дети. К вечеру двое выживших все еще находились в критическом состоянии.

Морская префектура подтвердила, что к вечеру больше нет пропавших без вести. Спасательные операции вблизи прибрежного города Ле-Портель, недалеко от Булони-сюр-Мер, привлекли 65 человек, из которых 12 были извлечены из воды мертвыми. Некоторые из спасенных нуждались в неотложной медицинской помощи. В спасательной миссии участвовали различные суда и вертолеты. Все мигранты на перевернувшемся судне, направлявшемся в Великобританию, оказались в море.

Министр Дарманен выразил свои чувства на месте трагедии: "Это трагедия, которая затрагивает нас всех". Люди были на судне всего шесть метров в длину. Расследование началось. Министр также призвал к соглашению о миграции между Европейским союзом и Великобританией.

Внутренний министр Великобритании Иветт Купер также выразила шок и осудила деятельность групп по торговле людьми, которые набивают людей в непригодные для плавания лодки и отправляют их в плохую погоду, как сообщается в X.

Переполненные мигранты без спасательных жилетов

Франс 3 сообщает, что мигрантский корабль был переполнен мигрантами без спасательных жилетов. "Я в шоке, мурашки по коже", - сказал Дани Пату, председатель организации по оказанию помощи мигрантам Осмоз 62, в интервью станции, увидев мешки для тел на пристани.

"Мы шокированы трагической гибелью людей в последнем инциденте в проливе Ла-Манш", - заявил Энвер Соломон, генеральный директор британской организации по оказанию помощи беженцам Совет по беженцам. "Число погибших в проливе Ла-Манш в 2022 году беспокоит. Это тревожная тенденция, требующая срочных, всесторонних и комплексных мер для снижения небезопасных переправ через пролив Ла-Манш".

Мигранты часто совершают путешествие через пролив Ла-Манш, стремясь попасть в Британию, часто на небольших надувных лодках. Переправа опасна из-за большого количества крупных судов, курсирующих по проливу. Во время этих переправ часто гибнут люди. В ноябре 2021 года 31 человек утонул, когда лодка перевернулась у северного побережья Франции, в том числе пять женщин и девочка.

Попытки Великобритании предотвратить миграцию через пролив Ла-Манш

Великобритания уже давно пытается ограничить миграцию через пролив Ла-Манш с помощью Франции и миллионных инвестиций в эту страну. Предыдущее консервативное правительство планировало отговорить мигрантов жесткой политикой - например, отправляя их в Руанду, независимо от страны происхождения.

Однако нынешний британский премьер-министр Кир Стармер, вступивший в должность с социально-демократической лейбористской партией с июля, отменил этот план после критики со стороны судов и организаций по правам человека. Стармер заявил о своем намерении бороться с группами по торговле людьми. всего несколько дней назад Стармер встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить миграцию через пролив Ла-Манш.

Спасательные службы были быстро направлены на место после сообщений о перевернувшемся судне. В результате переполненности и отсутствия спасательных жилетов на судне эта чрезвычайная ситуация, к сожалению, привела к многочисленным жертвам.

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