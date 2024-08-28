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Трагически, 27-летний футбольный защитник Хуан Изкиердо скончался.

 and  Anthony Ross
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Трагически, 27-летний футбольный защитник Хуан Изкиердо скончался.

Во время матча в Южноамериканской Копа Либертадорес, Хуан Искьердо столкнулся и был бессознательно доставлен в больницу. К сожалению, медицинские работники не смогли спасти 27-летнего игрока. Его команда официально объявила о его смерти.

Несколько дней спустя после этого трагического инцидента во время матча Копа Либертадорес в Бразилии уругвайский футболист Хуан Искьердо скончался от остановки сердца. Как сообщил его клуб Насьональ, врачи больницы Альберта Эйнштейна в районе метро Сан-Паулу диагностировали это как причину смерти.

Искьердо, центральный защитник, упал и покинул поле в 84-й минуте ответного матча против Сан-Паулу ФК в прошлый четверг. Он потерял сознание и был доставлен в больницу на скорой помощи. Позже больница подтвердила диагноз аритмии.

"Футбол оплакивает"

Насьональ описал уход Искьердо как "невосполнимую потерю". Они также добавили: "Хуан, ты навсегда в наших сердцах". То же самое сказали в Сан-Паулу ФК, назвав это трагическим днем для футбола. Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Alejandro Domínguez выразил соболезнования семье и команде Искьердо. "Футбол оплакивает".

Профессиональная карьера Искьердо в футболе началась с дебюта в лиге за Атлетико Сереро в 2018 году. Он играл за Насьональ с коротким перерывом в 2022 году, в течение которого он продемонстрировал свои навыки в 33 играх и забил два гола.

Его близкие, жена Селена и двое детей, продолжат его наследие. Как сообщил президент Насьоналя Alejandro Balbi, второй ребенок родился всего за несколько дней до обморока Искьердо. В прошлый четверг Сан-Паулу победил со счетом 2:0, тем самым выйдя в четвертьфинал Копа Либертадорес. Южноамериканский турнир имеет такой же статус, как и Лига чемпионов в Европе.

После трагических событий многие записи были обновлены, чтобы отразить смерть Хуана Искьердо. К сожалению, число смертей в футболе в этом году достигло тревожной отметки.

С печальным объявлением о смерти Искьердо весь футбольный мир стал свидетелем беспрецедентного роста смертности среди его игроков.

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