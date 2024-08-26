- Трагическая гибель родителей и братьев и сестер - началось судебное разбирательство над 19-летним человеком

Из-за обвинений в убийстве своих родителей, 58 и 61 лет, а также своего 34-летнего брата, 19-летний подозреваемый предстанет сегодня перед судом (начиная с 9:00) в Региональном суде Вальдшут-Тинген. Обвинение предъявляет немецко-итальянскому подсудимому три обвинения в покушении на убийство, а также пособничество в причинении тяжкого вреда здоровью, учитывая, что его сестра получила серьезные ранения во время ножевого нападения. В момент совершения преступления подозреваемый был признан невменяемым, поэтому основное внимание судебного процесса будет сосредоточено на определении его помещения в психиатрическую больницу.

Происшествие в муниципалитете Хохентенген ам Хоэнrhein (район Вальдшут) в конце марта вызвало много шума. Сын якобы лишил жизни своих членов семьи с помощью складного ножа. Его сестра, к счастью, выжила, но получила серьезные колотые и резаные раны, которые не угрожали жизни.

Официальное заявление

В июле обвинение заявило, что мотив действий подозреваемого все еще не установлен: "Мотив подозреваемого, скорее всего, коренится в его психическом заболевании в момент инцидента". Накануне произошел физический конфликт в семье.

После оценки экспертов 19-летнего подозреваемого признали неспособным к наказанию, но были опасения по поводу его потенциальной опасности. В результате обвинение ходатайствовало о его заключении под стражу.

Большая ювенальная палата суда назначила дополнительные пять судебных дат, которые завершатся 9 сентября. Представитель суда сообщил, что подсудимый через свою защиту заявил о намерении выступить по этому вопросу.

Обвинение не включило предполагаемый мотив подсудимого в обвинение, заявив, что он, скорее всего, связан с его психическим заболеванием в момент совершения преступления. Следующие виды не включены в фокус суда, так как основная цель - определить помещение подсудимого в психиатрическую больницу.

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