- Торжественное мероприятие по случаю выхода музыкального руководства

К 500-летию Евангельской хоровой книги духовые оркестры в Ашерслебене, Саксония-Анхальт, и Йене, Тюрингия, исполнят все ее мелодии без остановки. На это уйдет более двенадцати часов, и будет исполнено поразительное количество в 500 песен, как объявила Евангелическая церковь в Центральной Германии (ЕКМ). Сперва в Ашерслебене прозвучат шесть часов мелодий, а затем еще шесть часов в Йене днем. Даже те, кто не сможет присутствовать на событии, смогут присоединиться к этому уникальному музыкальному марафону через прямой эфир. Так что ожидайте услышать рождественские и пасхальные мелодии под летним солнцем в конце августа.

Выступление духовых оркестров, исполнивших все мелодии Евангельской хоровой книги, безусловно, продемонстрирует вечную красоту музыки. Даже не присутствуя физически, любители музыки со всего мира смогут испытать единение и радость, которые приносит музыка, через прямой эфир.

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