Торжества на фондовом рынке прекратились и предположения о корректировке процентных ставок

Будет ли ФРС снижать процентные ставки в ноябре? Этот вопрос держит инвесторов в напряжении, так как они осторожно передвигаются в понедельник. Данные, которые появятся на этой неделе, могут дать свежие инсайты. Между тем, автопром испытывает существенное падение, с серьезным снижением Stellantis.

На Уолл-стрит, индекс Доу-Джонса начал неделю без изменений. Главный индекс США остался почти без изменений на уровне 42 330,15 пункта. Насдак, богатый технологиями, вырос на 0,4 процента до 18 189,17 пункта, и S&P 500, широкий рынок, также зарегистрировал увеличение на 0,4 процента до 5 762,48 пункта.

Роберт Концо из Wealth Alliance прокомментировал: "Рынок использовал выходные, чтобы переварить и понять, что сокращение ставки на 50 базисных пунктов на самом деле является признаком проблемы. Мы должны снижать ставки более умеренным темпом". Снижение ставки на 0,5 процента центральным банком США около двух недель назад толкнуло рынки вверх.

Теперь инвесторы с нетерпением ждут экономических данных, чтобы помочь определить, рассматривает ли ФРС еще одно снижение ставки на 0,5 процента в ноябре. Рост инфляции ниже ожиданий ранее вызвал среди инвесторов спекуляции о дополнительных снижениях ставок.

Внимание будет приковано к данным по занятости в США в пятницу и отчету ADP о частных рабочих местах в середине недели. Уже в понедельник вечером могут появиться намеки на план ФРС по ставкам от председателя ФРС Джерома Пауэлла, выступающего на финансовой конференции в Нэшвилле, Теннесси.

Падение акций автопроизводителей

Также отдельные акции пошли вниз. Американские автопроизводители Ford и General Motors cada каждым примерно на три процента после того, как Stellantis отозвал свой годовой прогноз. Сражаясь с полными запасами в США и слабым глобальным спросом на автомобили, французско-итальянский автопроизводитель снял свои прогнозы прибыли. Это привело к тому, что акции Stellantis упали примерно на 15 процентов. Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin также скорректировал свой прогноз, виня в этом нарушенные цепочки поставок. В результате акции Aston Martin упали примерно на 25 процентов. Акции автопроизводителей понесли значительные потери в DAX.

Тем не менее, акции CVS Health выросли примерно на два процента после сообщения в Wall Street Journal о том, что нью-йоркский хедж-фонд Glenview Capital Management ведет переговоры с руководством CVS Health о внедрении операционных улучшений.

В разгар этого рынка инвесторы внимательно следят за событиями на Уолл-стрит, в частности, за показателями ключевых индексов, таких как индекс Доу-Джонса, Насдак и S&P 500. На Уолл-стрит, несмотря на недавнее снижение процентных ставок ФРС, индекс Доу-Джонса начал неделю без изменений, а Насдак и S&P 500 показали небольшой рост.

В свете недавней волатильности в автопроме инвесторы также могут внимательно следить за финансовым здоровьем автопроизводителей, таких как Ford, General Motors и Stellantis, которые показали существенное падение после отзыва Stellantis своего годового прогноза и целей прибыли.

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