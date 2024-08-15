- Торты и мороженое: проблемы осы в ресторанной индустрии

В некоторых районах Тюрингии осы стали проблемой для уличной гастрономии. Шумные насекомые, в поисках пищи, в настоящее время отпугивают клиентов и снижают продажи, согласно владельцам ресторанов. "Проблема не повсеместна, и нет массовых обращений за помощью. Но я слышал от пекарен и мороженых лавок, что осы отпугивают клиентов", - сказал Дирк Эллингер, глава Тюрингской ассоциации отелей и ресторанов, в ответ на запрос в Эрфурте.

Индивидуальные предприятия, в том числе мороженые лавки в некоторых местах Тюрингского леса, страдают от большого количества ос в уличной зоне. Гости предпочитают оставаться внутри, и столиков в мороженой лавке недостаточно в час пик, что приводит к меньшим продажам мороженого.

Осы привлекаются мороженым, но также и к сосискам, согласно Райнеру Ханке, консультанту по осам и шершням в Тюрингском союзе охраны природы (Набу). В этом году в большинстве частей Тюрингии не наблюдается исключительно большое количество ос, а скорее средняя численность популяции ос. "Региональные различия, конечно, всегда присутствуют."

В августе, когда многие популяции ос достигают пиковой силы, нормально, что немецкая и обыкновенная оса привлекаются мороженым, фруктовым пирогом, сосисками и другими продуктами. В этом году, из-за поздних заморозков, на деревьях мало фруктов, и животные могут быть более привлечены к другим источникам пищи. "Мороженая лавка тогда действует как магнит", - сказал Ханке. Гости и владельцы ресторанов должны оставаться спокойными и избегать ударов, дуновений или выдохов на ос.

Было много запросов о том, как справиться с гнездами ос

Многие общественные насекомые плохо начали весну из-за ночных заморозков и временных холодных периодов, сказал Ханке. Погода также вызвала проблемы для других насекомых, которых осы нуждаются как в добыче.

Кроме насекомых, которых осы нуждаются в белке для выращивания своего потомства, они также привлекаются сахарами в цветах, растениях и спелых фруктах. Эти углеводы обеспечивают ос энергией для полета.

В последние дни в Набу было много запросов о том, как справиться с гнездами ос на домах, в сараях и садах. "Кто обнаруживает гнездо ос сейчас, уже некоторое время живет с желто-коричневыми жужжащими, и популяции ос умирают осенью anyway", - сказал Ханке. Важно не беспокоить зону гнезда и медленно двигаться рядом с гнездом, чтобы не раздражать насекомых. Чтобы избежать проблем, Ханке рекомендует поддерживать безопасное расстояние два-три метра от гнезда. Если гнездо ос нужно переместить или удалить, это должно быть сделано только профессионалами.

Осы, как и все дикие животные, защищены Федеральным законом об охране природы. Их намеренное беспокойство, а также ловля, ранение или убийство без разумной причины запрещены.

Несмотря на среднюю численность популяции ос в Нидерландах, как упомянул Райнер Ханке, важность поддержания безопасного расстояния от гнезд ос остается решающей. Любое вмешательство в гнезда ос в Нидерландах запрещено из-за их защиты в соответствии с Федеральным законом об охране природы.

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