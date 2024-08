- Торстен Легат силой проникает в стену головой

Двенадцатидневный марафон подходит к концу. На двенадцатый день "Ганг Мпумаланги" продолжает сеять хаос. Это обычное время, когда дела начинают усложняться и требовать больших усилий. Энергетически это первый раз, когда мы вынуждены копать глубоко в своих резервах, уже ведутся серьезные бои, а скрытые амбиции начинают проявляться. Кроме того, важный фактор: это идеальное время, чтобы справиться с тем, что, как считается, является самой большой головной болью.

Но этот шаг сопряжен с рисками и последствиями, подобными вакууму настроения и потере фокуса общего энтузиазма. Поговорите со своим врачом, доктором или членами спорящей группы: даже на следующий день после скандала с "F-словечком" Кадер, Джорджина и Сара не могли найти покоя. Грубый "фак-ю" фразорез продолжал упоминаться, обсуждаться и отвергаться, пока не наступило онемение перед телевизором.

Бесконечный цикл "F-слова"

"Как мать, не стоит так говорить", - было одной из теорий. Особенно развлекал возмущенный Торстен Легат: " peut-être pouvez-vous dire ça dans certains shows pour adultes", - сказал он, - "но здесь высший класс!" Было смешно, как он выразил свое презрение к "F-словам", сказав их сам, конечно, добавив оговорку о том, что их не следует говорить по телевизору. Прекрасное представление о свободе слова!

Кроме того, это предоставило достаточно места для таких дискуссий: Гулия уже ушла, межличностные проблемы перешли от постоянных штормов к редким дождям. Цикл "F-слова" продолжался, пока внезапно - не принесли еду. Мы помним последний прием пищи как отличное средство для поднятия настроения, если только на меню не были улитки. Неприятный сюрприз, который большинство обитателей лагеря выдержали, почти так же невыносимо, как и задержанное Джунгль-Триал.

Соответственно, скользкие вещи съедали с неохотой. В то время как Джиджи громко ахнул, Торстен проглотил их так, как будто они были звездами, непринужденный подход, который позже не только спас его кожу, но и принес лагерю восемь звезд.

И цикл продолжается: "Они могут пукать, и все"

Путешествие было трудным. В "Сером тюрьме" Джунгль-Триал проник в систему туннелей, полную змей, тараканов и крыс. Палец Легата был искусан крысами до крови, а где-то он ударился головой так сильно, что кровоточил. Торстен в подземном мире сказал только одно: "Самое отвратительное, что я когда-либо испытывал в своей жизни!" Или, как Данни Бюхнер выразился: "Этот парень просто неустанный".

Неожиданная волна разочарования прокатилась, разрыв между полами стал таким глубоким, что в нем можно было разводить крокодилов. Это напоминало Биби и Тину в духе: мальчики против девочек, девочки против мальчиков. В то время как "мужское отделение" уже грезило коронациями, дамы прибегли к классической тактике запугивания. Способ, которым Элена испугала невинного Джиджи, почти заставив его обмочиться от страха, был простым, но эффективным. Ее резкая критика реальных портфелей мужских обитателей была примечательна: "Они могут пукать, и все". Стоит отметить, что Джиджи, в частности, имеет частоту пуканий, достаточную для обогрева целых деревень, и звуки довольно мелодичны, возможно, открывая новые возможности на рынке звонков.

Джунгль-Камп: взгляд в будущее

Между тем Торстен Легат обнаружил, что его рост волос на лобке скуден, Джиджи и Эрик пели "We Are The World" так фальшиво, что Майкл Джексон крутился в гробу, и Кэдер Лот произнес фразу такой мрачной красоты, что, возможно, захочется вытатуировать ее на стене джунглей: "Мы все потерянные души!"

Маленький намек на сегодняшнее заключение? На thirteenth день Мола выразит свои взгляды на равенство. Наш прогноз: это будет взрыв, по сравнению с которым обсуждение "F-слова" будет всего лишь кружком шитья. Обещаем.

