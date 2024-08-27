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Торстен Легат будет назначен механическим объектом.

Торстен Легат преодолел интенсивное испытание на 'Дуэли джунглей легенд'. Результат: 'Больше удовлетворяющий, чем сексуальная близость.'

 and  Vladimir Milov
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Торстен Легат начинает преданное выступление в "Серой тюрьме"
Торстен Легат начинает преданное выступление в "Серой тюрьме"

- Торстен Легат будет назначен механическим объектом.

Двенадцать дней спустя в эпизоде "Я — звезда: Дуэль легенд джунглей", доступном сначала на RTL+ , а затем на линейном телевидении на RTL, участники начинают требовать приличия и уважения. Катализатором стал взрыв гнева Джорджины Флёр (34), последовавший за тяжёлым испытанием в джунглях, когда она закричала: "Пошли вы все на хрен!"

Сара Кнаппик (37) считает, что Флёр провалила свою обязанность быть примером для подражания как мать. Торстен Легат (55) в шоке повторяет слова десять раз. Легат возмущён тем, что его элитный лагерь джунглей представлен в негативном свете: "Здесь высший свет! Я не позволю этого." Только Джиджи Бирофио (25) не понимает всей суматохи: "На телевидении были и худшие вещи." Кнаппик позже урегулирует спор с Флёр, серьёзно относясь к её вспышке.

Заговор участников

Кнаппик также оказывается умнейшим в лагере. Женщины разочарованы физическим превосходством мужчин, которое мешает их шансам. "Мы заблудшие души", - сетует Кадер Лот (51). Элена Мирас (32) постепенно теряет желание выживать в лагере джунглей. Она плачет у реки, задаваясь вопросом, почему она в Южной Африке, а не с дочерью. Затем Кнаппик придумывает план: "Если бы мы, женщины, были немного умнее и объединили свою женскую силу, мы могли бы свалить нескольких мужчин." Она имеет в виду голосование, которое позволило бы женщинам, составляющим большинство, легко выбыть мужчину, если они придерживаются соглашения...

Постоянный голод доводит нервы до предела. RTL придумывает особенно неаппетитное блюдо для заработанного ужина: улиток. Большинство участников отказываются от скользких существ, оставляя больше для Торстена Легата. Он съедает всех улиток, несмотря на то, что они "на вкус как тест".

После ужина даже дух Торстена ослабевает, и из Касалы-Легата звучат новые ноты. "Я действительно боюсь пройти испытание", - признаётся он, когда приближается новая задача. Минуту спустя он добровольно проходит испытание, которое иначе пришлось бы пройти Элене Мирас.

Торстен Легат в "Серой тюрьме"

И на этот раз испытание джунглей "Серая тюрьма" особенно тяжёлое. Легат должен пройти подземелье тюремной камеры за десять минут, собирая звёзды. Для этого он ползёт на четвереньках через канализацию, полную змей, тараканов, крыс и крокодилов, где узкие проходы, вызывающие клаустрофобию, время от времени залиты массой отбросов и внутренностей рыбы. Сила Легата берёт верх, позволяя ему схватить восемь из девяти звёзд. После этого он объясняет: "Я никогда в жизни не видел такой гадости". Он считает свою победу "лучше, чем секс".

Обратно в лагере он раскрывает, что женщина не смогла бы пройти это испытание. Покажет ли это ему милость теперь объединённых женщин в следующем эпизоде, остаётся увидеть.

Женщины в лагере, видя победу Торстена в испытании "Серая тюрьма", начинают пересматривать своё первоначальное восприятие его. Они признают, что испытания могли быть слишком сложными для любой женщины.

Элена Мирас, которая боролась в лагере джунглей, находит утешение в новой связи женщин и их объединённой силе, надеясь, что это поможет ей преодолеть оставшиеся испытания.

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