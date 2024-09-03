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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Торговля курицей на А23 прекращена - нарушение движения

Фура с курицами сталкивается с проблемой и съезжает с автострады. Прицеп не может продолжать движение самостоятельно и требует помощь снаружи, что приводит к длительному закрытию А23.

 and  Anne Legman
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Водитель грузовика, загруженного цыплятами, испытал трудности на А23, в результате чего...
Водитель грузовика, загруженного цыплятами, испытал трудности на А23, в результате чего понадобилась помощь спасательной команды из-за проблем с авщеносителями.

- Торговля курицей на А23 прекращена - нарушение движения

На понедельник, вблизи Ханелау-Хадемаршен в районе Рендсбург-Экернфёрде, грузовик с кудахтающими курами съехал с А23. Машине с трудом удалось вернуться на дорогу, и ей потребовалась помощь, как сообщили власти. Причина аварии все еще неизвестна.

Дорога была перекрыта между съездами Ханелау-Хадемаршен и Шенфельд в районе Пиннеберг в течение примерно шести часов из-за операции по спасению. Куры были перегружены в запасной автомобиль. Водитель транспортного средства с живым грузом остался невредим, и другие автомобили не были вовлечены, как указано в заявлениях полиции.

Власти объявили, что "Будет добавлено: подробный отчет о причинах аварии с участием грузовика с курами". Из-за операции по спасению "временные изменения в правилах дорожного движения были введены для обеспечения безопасной перевозки кур".

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