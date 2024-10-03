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Торговец лома наткнулся на картину в подвале.

Шедевр, найденный дворником в глубинах итальянского дворца полвека назад, признан работой Пабло Пикассо, и эксперты оценивают его стоимость в миллионы долларов на аукционе.

 and  Christian Meier
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Торговец лома наткнулся на картину в подвале.

Луиджи Ло Россо проводил свои дни, обшаривая заброшенные дома и свалки, в поисках сокровищ, которые можно было бы продать в семейном ломбарде в Помпеях, Италия.

В 1962 году он нашел свернутую холстину с изображением необычной женской фигуры в подвале виллы на побережье Капри.

Сейчас считается, что это изображение - искаженная версия французской фотографа и поэта Доры Маар, возлюбленной Пикассо, согласно Луке ДжентILE Канал Марканте, знатоку искусства и почетному президенту Фонда Аркадия, швейцарской организации по реставрации искусства.

На холстине в асимметричном стиле Пикассо изображена женщина в синем платье с красной помадой.

В возрасте 24 лет Луиджи Ло Россо не осознавал значения подписи "Пикассо" в верхнем левом углу полотна, как рассказал CNN его сын Андреа Ло Россо.

Старший Ло Россо поместил полотно в дешевую раму и подарил своей жене, что ей не понравилось, так как она считала, что его не стоит продавать.

Полотно украшало дом Ло Россо в течение примерно 50 лет, прежде чем его переместили в семейный ресторан.

"Когда мать повесила его на стену, чтобы украсить дом, назвав его 'каракулей' из-за особенности лица изображенной женщины, меня еще не было на свете", - сказал Андреа Ло Россо.

"По рассказам отца, с Каприской свалки было извлечено два полотна, но только одно имело подпись Пикассо. Оба были покрыты грязью и известью, и мать отчистила их моющим средством, как ковры".

Во время обучения в начальной школе в 1980-х годах Андреа Ло Россо узнал из учебника по истории искусства о "Портрете женщины Доры Маар" Пикассо, обнаружил, что знаменитый испанский художник жил на Капри в 1950-х годах, и предположил, что полотно может иметь ценность.

В результате семья начала многолетнее расследование, чтобы аутентифицировать подпись на полотне.

Искусствоведы, с которыми они консультировались, утверждали, что это подделка, но предложили купить его у них.

Подозрительные, они зарегистрировали полотно в итальянской полиции по охране культурного наследия, которая initially считала его украденным, но разрешила семье его сохранить из-за отсутствия аутентификации в то время.

Обитель семьи Ло Руссо украшалась этой картиной в течение нескольких десятилетий.

С 2019 года полотно хранится в сейфе в Милане. В прошлом месяце Чиния Альтьери, эксперт по аутентификации для суда по охране культурного наследия в Милане, пришла к выводу, что подпись Пикассо на полотне является подлинной.

Альтьери потратила месяцы на изучение полотна, сравнение его с другими работами Пикассо и проведение судебных экспертиз, чтобы подтвердить его подлинность и время подписания.

"Нет никаких сомнений, что это его подпись", - заявила Альтьери в заявлении для итальянских СМИ. "Нет никаких доказательств, указывающих на его поддельность".

Марканте, эксперт по искусству, сотрудничающий с семьей Ло Россо, подтвердил свою веру в подлинность полотна.

Полотно Ло Россо оценивается примерно в €6 миллионов ($6,6 миллионов) на основе текущей рыночной стоимости, по оценке Альтьери и Марканте.

Если его признает Фонд Пикассо в Париже, его стоимость может существенно возрасти.

"Я взволнован, но давайте отложим празднование до тех пор, пока не преодолеем последний барьер", - сказал Андреа Ло Россо.

"Я продолжаю работать каждый день, надеясь, что даже в Париже признают подлинность полотна".

CNN связался с Фондом Пикассо за комментарием.

Ло Россо и его братья и сестры заявили, что они планируют продать полотно на аукционе в честь своего отца, если Фонд Пикассо признает его подлинность, что может существенно увеличить его стоимость.

Асимметричный стиль полотна является свидетельством уникального мастерства Пикассо в мире искусства. Узнав о "Портрете женщины Доры Маар" Пикассо в учебнике по истории искусства, Андреа Ло Россо заинтересовался возможной ценностью полотна.

Пабло Пикассо и Дора Маар, изображённые на фотографии 1937 года, оба присутствовали в Гольф-Жуане, Франция.

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