Торговая деятельность бизнесмена может стоить ему места в национальной команде.

Аль-Иттихад против "Аякса" Амстердам, Саудовская Аравия против Нидерландов. Стивен Бергвийн выбирает переезд в пустыню. В результате, он прощается с национальной сборной. Тренер Рональд Куман шокирован и отбрасывает 26-летнего.

Переход в Саудовскую Аравию приносит Стивену Бергвийну значительную прибыль, но обходится ему карьерой в сборной Нидерландов по футболу. На пресс-конференции Куман заявил, как сообщает "Телеграф", что "практически закрыл для него книгу" и был удивлен решением Бергвийна.

"Он должен был предвидеть мою реакцию. Стивен Бергвийн уходит в Саудовскую Аравию в 26 лет. Несомненно, это не имеет ничего общего со спортивными амбициями", - сказал Куман: "В его возрасте спортивная компетентность должна быть решающим фактором, а не финансовые выгоды".

В понедельник Бергвийн, 35-кратный игрок национальной сборной Нидерландов, перешел из "Аякса" в "Аль-Иттихад" примерно за 21 миллион евро. Клуб ранее подписал Мусу Диаби из "Байера", который последнее время выступал за "Астон Виллу", за астрономические 60 миллионов. Бергвийн потерял место в стартовом составе "Аякса". Технический директор Алекс Кроес подтвердил, что Бергвийн "не скрывал своего желания перейти, если поступит выгодное предложение из-за границы".

"Я бы не сделал такого выбора"

Бергвийн дебютировал в национальной сборной в 2018 году. Он был членом команды на чемпионате мира 2022 года и чемпионате Европы 2024 года. Он выходил в стартовом составе в 1/8 финала и четвертьфинале. Куман не включил Бергвийна в состав на предстоящие матчи Лиги наций. "Не мог бы Бергвийн остаться в "Аяксе" вместо этого?" - спросил Куман: "Я довольно уверен, что они тоже предлагают привлекательные зарплаты. В его возрасте я бы не сделал такого выбора".

Куман смотрит на обстоятельства вокруг Георгенио Вijnaldum, который также играет в Саудовской Аравии - в "Аль-Эттифаке", по-разному. Он включил Вijnaldum, который перешел в сентябре 2023 года, в состав на чемпионат Европы. Вijnaldum ушел в Саудовскую Аравию, чтобы получить больше игрового времени после того, как перестал попадать в состав "Пари Сен-Жермен".

Нидерланды, которые проиграли Англии в полуфинале чемпионата Европы в Германии, начнут свою новую кампанию в Лиге наций в субботу в Эйндховене против Боснии и Герцеговины. Через три дня голландская команда сыграет против Германии в Амстердаме.

Из-за своего перехода в "Аль-Иттихад" Стивен Бергвийн больше не имеет права играть за сборную Нидерландов, что вызывает разочарование у тренера Куман. На пресс-конференции Куман выразил удивление решением Бергвийна, сказав: "Он должен был предвидеть мою реакцию".

Переход Бергвийна в Саудовскую Аравию ставит под вопрос его карьерные choices, с Куманом, который сказал: "В его возрасте спортивная компетентность должна быть решающим фактором, а не финансовые выгоды".

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