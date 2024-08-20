Топовому теннисисту Яннику Синнеру не грозит отстранение после двух положительных тестов на запрещенное вещество.

Международное Агентство по Интеграции в Теннисе (ITIA) объявило во вторник, что Синнер не несет никакой ответственности или халатности, несмотря на то, что он дал положительный результат на клостebol, анаболический стероид, в минимальных концентрациях в образце, взятом 10 марта в Индиан-Уэллсе. Впоследствии образец, взятый через восемь дней, также показал положительный результат в минимальных концентрациях.

В посте в социальных сетях Синнер объяснил, что положительные результаты тестов были вызваны "непреднамеренным загрязнением клостebolом" со стороны его физиотерапевта. Физиотерапевт использовал спрей, доступный в любой итальянской аптеке без рецепта, для лечения небольшой раны на своей коже, а не на Синнере.

"Фитнес-тренер купил продукт, легко доступный в любой итальянской аптеке без рецепта, который он дал физиотерапевту Синнера для лечения пореза на пальце физиотерапевта", - говорилось в заявлении Синнера.

"Синнер не знал об этом, и его физиотерапевт не знал, что он использует продукт, содержащий клостebol. ... Физиотерапевт лечил Синнера без перчаток, и в сочетании с различными кожными поражениями на теле Синнера это привело к непреднамеренному загрязнению".

Обычно после положительного результата игроку накладывается временное предварительное отстранение, но он имеет право обжаловать это решение перед независимым председателем, назначенным Sport Resolutions, чтобы снять временное отстранение, согласно правилам ITIA.

В обоих случаях Синнеру удалось обжаловать временное отстранение, что позволило ему продолжать играть.

ITIA пришло к выводу, что научные эксперты сочли объяснение Синнера правдоподобным и не стали возражать против его апелляций на снятие временных запретов. Дело было передано в независимый трибунал, и слушание состоялось 15 августа. Трибунал пришел к выводу, что нет никакой вины или халатности, в результате чего Синнер избежал отстранения.

"Теперь я постараюсь оставить это трудное и неприятное положение позади", - заявил Синнер в своих социальных сетях. "Я буду продолжать делать все возможное, чтобы соблюдать программу антидопинга ITIA и иметь команду, которая тщательно соблюдает это".

В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом (WADC) и программой антидопинга в теннисе (TADP) результаты, призовые и рейтинговые очки Синнера на турнире в Индиан-Уэллсе были аннулированы. Синнер, который дошел до полуфинала на калифорнийском турнире, потерял $325,000 и 400 рейтинговых очков.

Во вторник ATP выразил удовлетворение тем, что в случае с Яником Синнером не было установлено никакой вины или халатности.

"Мы рады, что в отношении Яника Синнера не было установлено никакой вины или халатности", - заявили в своем заявлении ATP. "Мы также хотим отметить силу процесса расследования и независимой оценки фактов в рамках программы антидопинга в теннисе (TADP), что позволило ему продолжать выступать. Это была сложная ситуация для Яника и его команды, и она подчеркивает важность крайней осторожности при использовании продуктов или лечения. Честность является фундаментальной в нашем спорте".

Синнер выиграл пять титулов в этом сезоне, больше, чем любой другой игрок на ATP-туре. Он выиграл свой первый в карьере турнир Большого шлема на Australian Open в январе. Его рейтинг поднялся до первой строчки в июне, и он будет выступать в качестве первого сеянного на US Open, последнем крупном турнире сезона. Игра основной сетки US Open начнется в понедельник.

В понедельник Синнер обыграл Фрэнсиса Тиафо 7-6(4) 6-2 и выиграл Cincinnati title впервые в своей карьере.

Несмотря на положительные результаты тестов на клостebol, карьера Синнера в теннисе не пострадала существенно, так как он продолжил показывать отличные результаты в этом виде спорта. Положительные результаты тестов были вызваны непреднамеренным загрязнением от

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