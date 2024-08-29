Тони Крос инициирует новое футбольное соревнование

Тони Кроос разжигает страсть к Икон Лиге в воскресенье, объединившись с известными личностями. Это предстоящий indoor-турнир на прибыльном рынке. Кроос, сотрудничая со стримером Элиасом Нерлихом, чтобы основать эту лигу, стремится к "приятному футболу, смешанному с удовольствием".

Пенсия, возможно, заставляет некоторых думать: "Кроос уже в отставке, ему скучно", - говорит бывший мадридский ас об Икон Лиге. Но бывший немецкий интернационал твердо стоит за этим проектом: "Я на 100% посвящен этому проекту. Мы стремимся инновациям".

План этой небольшой лиги не полностью нов. Бывшие игроки или известные influencers в качестве капитанов команд, в основном новички на поле, и уникальные правила, такие как "очищенные за пределами доски голы считаются двойными" или "протащенные игроки должны покинуть поле" - это напоминает Бейлер Лигу, которая все еще находится на втором этапе и следит за Кроосом и другими.

"Мы рады, что теперь есть вторая лига", - сказал основатель Бейлер Лиги Феликс Старк в спортивных СМИ. "Традиционный футбол испытывает трудности, он все больше и больше утомляет". Последовал легкий выпад в адрес Крооса: "В спортивном плане это вторая лига. Те, кто не может сделать это здесь, могут попробовать там". Дружеское подшучивание.

Разница небольшая: всего 9 километров между Motorworld в Кёльне, где проходит Бейлер Лига, и огромной Lanxess Arena, где Икон Лига стартует с помпой. Баскетболист Деннис Шрёдер также запланирован на конкурс трехочковых бросков в полностью проданном зале. Дополнительные игры пройдут в Дюссельдорфе, а финал - в Мюнхене.

Однако есть и похожие проблемы. Ранее в этом году несколько любительских клубов жаловались, что Бейлер Лига якобы уводит их игроков. Икон Лига вела переговоры, но не смогла убедить всех. "Я не очень доволен этим - также из-за риска травм", - говорит менеджер клуба FC Wegberg-Beeck пятого дивизиона Вернер Теллер, предлагая трех игроков.

Кроос, сотрудничая с Нерлихом, видит "приятный футбол, смешанный с удовольствием". Матчи, состоящие из пяти игроков в каждой команде, длятся 2x15 минут и можно бесплатно посмотреть на Twitch. В отличие от Бейлер Лиги, офсайд не учитывается, но есть реклама. Капитаны команд включают Роберта Андриха, Антонио Рюдигера, Алабу, Рибери и звезду хоккея на льду Леона Драйзайтля - если они найдут время.

Например, Рюдигер имеет более насущное обязательство в воскресенье, так как Реал Мадрид играет против Бетиса Севилья вечером. Кроос, тем временем, наслаждается своим временем как "футбольный пенсионер" и будет играть в команде Беньямина Хенриха за 57 дней после поражения в четвертьфинале Евро против Испании. "Кроос мог бы снова показать, почему он мог бы быть лучшим игроком Германии", - говорит бывший игрок национальной команды Хенрих на Sport1. "Три гола или что-то подобное было бы достойно".

Несмотря на некоторые возражения некоторых любительских клубов о "похищении" игроков, Икон Лига продолжает свой путь, с менеджером FC Wegberg-Beeck, выражающим: "Я не очень доволен этим - также из-за риска травм". Но Тони Кроос остается непоколебимым, заявляя: "Я не собираюсь позволять этим опасениям отвлечь меня от моего обязательства перед этим проектом. Мы стремимся к инновациям".

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