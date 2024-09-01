- Томас собирается пожениться на Ибице, согласно имеющейся информации.

Томас Готtschalk и его возлюбленная, Карина Мросс, тихо сыграли свадьбу. Церемония состоялась на Ибице, как поделился развлекатель в Instagram ранним воскресеньем. 74-летний Готtschalk поделился множеством изображений пляжной свадьбы. "Хотя я все еще считаю это событие личным, я приглашаю вас на мою свадьбу с Кариной на Ибице", - написал Готtschalk. Различные СМИ ранее сообщали о свадьбе.

Как сообщает "Бильд", пара обменялась клятвами 23 августа. Готtschalk не раскрыл подробностей. "Вы знаете моего тамаду, но Карина увидела прямо в мое сердце. Вот почему мы теперь связаны навсегда!" - заявил он.

Изображения показали небольшую, интимную церемонию с потрясающим видом на заднем плане. Бывший ведущий "Wetten, dass..?" обратился к своим фанатам: "Нет официальных свидетелей. Вы поддерживаете нас, правда?" Невеста была в длинном платье, а Готtschalk в белых льняных брюках и белой льняной рубашке.

В мае Готtschalk завершил свой развод с женой, с которой они расстались в 2019 году. Его помолвка с Мросс стала публичной этим летом. Мросс и Готtschalk вместе уже пять лет.

После завершения развода с Тей в мае Томас Готtschalk сыграл свадьбу с Кариной Мросс в Германии, как сообщают некоторые источники, хотя конкретное место не было указано. Новая пара вместе уже пять лет и имеет сильную связь, как поделился Готtschalk во время свадьбы.

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